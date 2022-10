El CE Sabadell “B” guanya amb remuntada en un festival golejador

El CE Sabadell “B” ha guanyat a la UD San Mauro per 5 a 3 en un partit que abans del minut 15 perdia per dos gols. La capacitat ofensiva arlequinada ha servit per acabar sumant els primers tres punts de la temporada a l’estrena de la Primera Catalana.

El partit ha començat amb molt ritme i intensitat. Abans del minut 5 de joc, Jose Enrique ja havia posat a prova a l’exarlequinat Romans en dues ocasions. No obstant això, el primer cop l’ha donat el conjunt visitant. Després d’una jugada per banda esquerra, la pilota ha quedat morta dins l’àrea i el davanter Eric Compte ha superat a Carles Segura amb una rematada precisa. Pocs minuts més tard, amb un contraatac ràpid el San Mauro ha duplicat l’avantatge amb una nova rematada des de l’interior de l’àrea de Pau Yáñez.

Lluny d’enfonsar-se, el conjunt de Jordi López ha seguit fent el seu joc i en una passada diagonal per Vladys, que ha superat en velocitat al seu defensor, l’ucraïnès ha superat al porter per retallar distàncies passat el quart d’hora de joc. Pere Belmonte i Jose Enrique han posat a prova a Romans abans de la mitja hora cercant l’empat, però el porter d’origen letó ha salvat al seu equip. No ha pogut fer res quan, al minut 34, després d’un penal sobre Roma, Pere Belmonte ha posat l’empat al marcador. El mateix “Piti” ha confirmat la remuntada quan ha rematat, a boca de canó, una centrada des de la dreta just abans del descans.

A la segona meitat ha sortit millor el conjunt visitant, amb personalitat buscant donar una passa endavant. Ha pogut posar distància al marcador Jose Enrique amb una rematada creuada des de l’interior de l’àrea que ha sortit alta. I qui perdona ho paga. Només dos minuts més tard, després d’una gran jugada col·lectiva, Josep Navarro ha posat la igualada al marcador.

El filial arlequinat ha pogut tornar a posar-se per davant al marcador amb una rematada de Josep Roma dins l’àrea que Romans, salvador, ha parat sobre la línia de gol. No ha pogut fer res, però, quan prop del minut 70, Jose Enrique ha rematat al primer pal una falta lateral servida per Pere Belmonte. Cop dur per un San Mauro que ho ha intentat però no ha pogut generar pràctivcament res en els 20 minuts de partit restants. Al 88, Vladys ha posat la sentència després d’una passada llarga que l’ha deixat sol davant del porter i, després de superar-lo amb facilitat, ha anotat el 5 a 3 definitiu.