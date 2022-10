Gabri: “L’equip es troba en fase de creixement, hem de continuar millorant coses”

El tècnic del Centre d’Esports, Gabri Garcia, ha considerat exagerat el 3-0 que ha encaixat el seu equip a Las Gaunas. Considera que han tingut trams de partit força positius, però de nou els ha condemnat les errades defensives puntuals i la falta d’encert en l’àrea rival.

ANÀLISI GLOBAL: “La meva previsió era un partit igualat entre dos equips que volen la pilota. Crec que ha estat així malgrat el 2-0 de la primera part. Estava veient que l’equip feia coses bé i per això no he fet canvis al descans. Per moments, teníem el domini del partit i hem tingut opcions de marcar i escurçar diferències. Ens ha faltat contundència per aprofitar algunes bones ocasions”.

EL 2-0 EN 17 MINUTS: “És una situació que hem parlat, però penso que l’equip no ha sortit malament al partit. L’1-0 és una acció puntual que ve d’una pèrdua i després té molt de mèrit. En canvi, en el 2-0 ja és una situació en la qual falta contundència defensiva”.

REACCIÓ: “Tot i el 2-0, l’equip estava fent bones coses ofensivament i per això no he tocat res. Hem dominat i hem gaudit d’ocasions d’entrar al partit amb un gol. Són els petits detalls. En els tres partits a fora gairebé no hem tingut opcions de guanyar el partit. Només uns minuts a Alcoi. Hem de canviar aquesta tendència”.

MAL INICI DE SEGONA PART: “No he volgut canviar radicalment perquè pensava que tindríem continuïtat, però potser els jugadors no han entès el missatge del descans i el Logroñés ha estat millor en els primers 20 minuts. Amb el 3-0 ja era molt complicat”.

PACIÈNCIA: “El resultat és dolorós, per nosaltres i també pels aficionats que han vingut fins a Logronyo. Volíem dedicar-los un resultat positiu i estem decebuts. Considero que l’equip està en una fase de creixement i hem de corregir els errors que ens fan perdre partits fora de casa, començant per la meva responsabilitat. En l’aspecte defensiu hem de millorar. Ja hem fet moltes rotacions i cal trobar la manera de defensar millor. Aquestes experiències ens han de servir per aconseguir-ho. Demano una mica de paciència perquè estic convençut que arribaran els resultats positius lluny de la Creu Alta”.

MOHA KEITA: “La idea era jugar amb extrems oberts amb Keita i Alberto Fernández i aprofitar el joc de bandes per tenir més profunditat. Amb el 2-0 ha estat més difícil. Conec bé al Moha i penso que és un jugador més d’inici de partits que un revulsiu. Per això ha sortit a l’onze. Després ha entrat el Sergi i també ha fet un partit correcte”.