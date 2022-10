Les obres de la Gran Via, previstes per al desembre

Les primeres obres del projecte de transformació de la Gran Via haurien de començar el mes de desembre si tot va segons el calendari previst. La Junta de Govern Local va aprovar ahir un paquet d’adjudicacions d’obres que situa sis dels deu projectes ja presentats a punt perquè puguin començar els treballs en uns tres mesos. En la sessió d’ahir, es van aprovar tres adjudicacions que sumen un total de gairebé 900.000 euros.

Ara s’han adjudicat les obres de la cruïlla entre la Rambla i la Gran Via, la zona blava del carrer de l’Estació i la ronda d’Orient, que també s’inclou entre les iniciatives que lidera l’Oficina Gran Via – Ripoll, dirigida per Junts. I, a aquestes, cal sumar-hi les adjudicacions que ja s’han fet pels carrers de l’Alcalde Ribé, Antoni Forrellad i al davant del Taulí. En aquests sis casos, la previsió de l’Oficina és que la majoria d’obres comencin el mes de desembre -les que no hi arribin, al gener- i tenen una durada diferent en cada cas. Són treballs que es faran tant a la part nord com al centre i sud de la Gran Via, de manera que n’hi haurà al llarg de tot el recorregut, si bé en la majoria de projectes es treballarà sobre la vorera i, en general, “les afectacions seran mínimes”, segons fonts municipals.

Rambla

El projecte de la cruïlla entre la Gran Via i la Rambla està pensat per donar més espai als vianants amb l’eixamplament de les voreres, que guanyaran 1.800 metres quadrats. Vianants i vehicles es trobaran al mateix nivell, perquè tot l’espai es farà de plataforma única. Hi haurà nova jardineria i mobiliari urbà. S’invertiran 265.958 euros i les obres haurien d’estar enllestides en tres mesos a comptar des del moment en què comencin. L’empresa adjudicatària és Asfaltos Barcino.

Carrer de l’Estació

La zona blava del carrer de l’Estació s’eliminarà i es convertirà en una zona verda, sense aparcament, que farà de barrera natural amb la Gran Via, la qual cosa ajudarà a reduir el soroll. Es vol millorar el paisatge urbà d’un entorn patrimonialment ric com és aquest, a la vora de l’antiga estació del ferrocarril del nord i l’Hotel Suís, entre altres edificis protegits. Es preveu que les obres durin tres mesos i mig i la inversió prevista és de 336.886 euros, adjudicats a Infraestructures Serveis i Obres del Vallès.

Ronda d’Orient

Amb aquesta actuació, s’integrarà la pineda de la ronda d’Orient amb la sortida del tanatori per fer més agradable aquest espai, que serà de plataforma única entre els carrers de Calassanç Duran i de Xaloc. Alhora, es reduirà el nombre de places d’aparcament. El pressupost és de 289.492 euros i es preveu que les obres durin cinc mesos. L’adjudicatari també és Asfaltos Barcino.