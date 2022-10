El ple d’octubre ha aprovat per unanimitat la modificació del contracte de serveis per a la gestió de les escoles bressol municipals. El regidor d’Educació, Manuel Robles, ha assenyalat “que els cursos no són reproduïbles” i ha remarcat la importància de modificar aquest contracte “atès que cada curs canvia, i necessita canvis”. El ple ha tirat endavant la proposta socialista per unanimitat de totes les parts.

Contractació del servei de menjador opcional, aprovat

També en matèria d’educació, s’ha portat a debat l’aprovació de l’expedient de contractació del servei de menjador opcional als centres docents públics d’infantil i primària que formen part del sistema de gestió agrupada a Sabadell, amb criteris de qualitat, inclusió i sostenibilitat. Un tema que ja havia irromput a altres plenaris i que, ara, finalment ha aconseguit la seva aprovació amb la positiva de la majoria de la cambra, tret de l’abstenció de la Crida i ERC. Nani Valero, la portaveu de la Crida per Sabadell, ha emfatitzat en “la incompetència del govern” a qui atribueix una manca de planificació: “això de planificar no va amb vostès”, ha dit Valero per a sostenir que s’hauria d’haver previst amb més antelació. Tanmateix, el regidor d’Educació ha reblat “que estem, no a la casella de sortida, però a la segona casella, sí” i que amb l’aprovació “d’aquestes clàusules tècniques i administratives es podrà començar la licitació de la nova concessió de serveis”.