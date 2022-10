La fira d’entitats de la UAB ha viscut aquest dimecres alguns moments de tensió. Entre les entitats que han muntat parada hi ha el grup de joves constitucionalistes S’ha Acabat, que aquesta setmana celebra també el quart aniversari de la seva fundació. Quan han desplegat la seva carpa, però, han vist com un grup d’estudiants, d’entre 30 i 40 persones segons els Mossos d’Esquadra, els recriminava la seva presència.

Els estudiants han cantat consignes com “UAB antifeixista” i han llençat alguns ous. La policia i la seguretat privada de la UAB han fet un cordó per separar els grups i evitar aldarulls. Els Mossos expliquen que no s’ha produït cap incident rellevant i la resta de la fira s’ha seguit desenvolupant en un ambient festiu.

L’Eix Central s’ha tallat

Els fets han passat en el marc de la Comunitària, una jornada lúdica que ocupa l’espai de l’antiga Festa Major de la UAB, amb actuacions i activitats diverses adreçades a tota la comunitat d’estudiants. Entre aquestes activitats hi figura la fira d’entitats que tenen presència a la universitat i que s’ha ubicat just a tocar de l’Hemeroteca, una manera que els estudiants, sobretot els de primer curs, tinguin un primer contacte amb allò que hi poden trobar al campus.

Una de les entitats que va sol·licitar una carpa per a poder-se visibilitzar va ser S’ha Acabat, concretament pel matí. S’hi han instal·lat a les 12.00 h, i poc després ha aparegut el grup de persones que els ha increpat i els ha llançat ous.

Personal del servei de seguretat de la UAB s’ha desplegat ràpidament al lloc, de la mateixa manera que ho han fet agents dels Mossos d’Esquadra, que ja estaven desplegats a la zona. De fet, l’Eix Central s’ha tallat, i s’hi han estacionat diverses furgonetes del cos, que a més hi ha desplegat un helicòpter volant a baixa alçada.

El cordó ha impedit que el contacte entre els dos grups s’intensifiqués, i poc abans de les 14.00 h, segons fonts de la UAB. Els membres de l’entitat han marxat del lloc a les 14.30 h, quan tenien previst fer-ho, i acte seguit s’ha dissolt el cordó policial.

La festa universitària ha seguit en tot moment el seu curs, davant el pas, en moltes ocasions indiferent al rebombori, d’estudiants que volien informar-se sobre les activitats d’entitats concretes.