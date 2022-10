La Policia Municipal de Sabadell va adquirir, a finals de 2021, dues càmeres per instal·lar en un vehicle i que poguessin sancionar infraccions de trànsit, així com reconèixer la titularitat del vehicle i si es disposa d’assegurança obligatòria, entre d’altres. A la primavera s’havien d’activar, però nou mesos després de la compra segueixen sense funcionar.

Es tracta d’uns dispositius instal·lats a la part superior d’un cotxe de la flota policial que utilitza intel·ligència artificial per saber que els vehicles que circulen (o no) per la ciutat compleixen la normativa, en matèria d’ITV en vigor i compten amb una pòlissa, a més han de servir per multar turismes mal estacionats, que es trobin en pasos de vianants o sobre les voreres, entre altres situacions.

L’Ajuntament de Sabadell va encarregar aquest servei a l’empresa Cesecat, especialitzada en l’àmbit de la seguretat privada i especialment en la tecnologia, tal com s’anuncia a la seva pàgina web, i constituïda fa una mica més de dos anys. Un contracte per un import de gairebé 18.000 euros -IVA inclòs-. Havia d’entrar en funcionament a la primavera, al voltant de tres mesos després d’assumir l’encàrrec, però havent encetat la tardor encara no està en marxa.

En aquest sentit, des del consistori han assegurat que aquesta demora és per un tema tècnic, que s’està ultimant la implementació per la mecànica de procediments que implica, ja que, no és només la detecció de la infracció en si, també hi ha l’ús de dades, entre d’altres. Així mateix, han garantit que durant aquest temps no s’ha estat aturat sinó que s’han anant fent proves amb la finalitat que quan funcioni ho faci d’una forma òptima i s’espera que comenci a circular properament.

El Sindicat Policies Locals-Cos Mossos d’Esquadra (SPL-CME) ha contactat amb l’Ajuntament, l’interventor municipal i Recursos Humans perquè ha considerat que “el contracte entra en contradicció amb el codi ètic” de l’administració local “per conflicte d’interessos entre les parts”. I ha subratllat que està a l’espera que esclareixin “els dubtes” expressats. Cal recordar que la normativa catalana determina com a “contractes menors” aquells inferiors a 15.000 euros -sense IVA- i es poden adjudicar directament, en matèria de subministrament i serveis. Encara que puntualitza, sempre que “compti amb l’habilitació necessària per realitzar la prestació”.

Com funciona?

Els aparells fan lectura de les matrícules i corroboren amb la informació que tenen a la base de dades, un procediment gràcies a la intel·ligència artificial. Les opcions del software “són infinites” com ara, “per controlar les conductes del trànsit, la mobilitat…”, així com, “sobre els vehicles que han pagat la zona blava” o, fins i tot, “una zona de baixes emissions”, tal com precisava el responsable de la companyia, Carles Aros, en una entrevista al Diari de Sabadell el passat mes de febrer.

Aros matisava que aquesta tecnologia no engegava el procés sancionador, sinó que era la via per fer-ho possible. I és que la multa va a càrrec de l’agent i finalitzava que l’eina era per “facilitar la feina” policial i que no s’implantava per “substituir” la tasca dels efectius.