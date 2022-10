Segon col·loqui de la Unió Ciclista de Sabadell en el seu centenari

A l’Auditori “Nicasi Pibernat” del Centre Cívic de Can Balsach ha tingut lloc el segon col·loqui organitzat per la Unió Ciclista de Sabadell en l’any del seu centenari. Conduït i presentat pel periodista Xavi Andreu s’han tractat diferents temes sent el segle de vida de la Unió i la designació de Sabadell com a final d’una etapa de la Volta Ciclista a Catalunya els temes “estrella”.

Tots els tertulians han aprofitat el seu primer torn de paraula per felicitar la Unió Ciclista. Remarcant la intervenció d’Alejandro Martin, secretari general de la Real Federación Española de Ciclismo (ha participat de forma telemàtica), qui ha elogiat a la que ja és la setena entitat ciclista més antiga en actiu. En el col·loqui s’han tocat diversos temes, els residus i la precaució del món ciclista amb el medi ambient han estat un punt clau en el debat que s’ha anat formant. Tal com ha afirmat Jesús Ruiz, sots president de la Federació Catalana de Ciclisme: “La normativa sanciona a qui llença un bidó on no toca. Això crea disciplina i respecte pel medi ambient”. Els diferents actors en la tertúlia han anat reafirmant les observacions de Ruiz i desmentint alguns dels tòpics que se solen dir sobre els ciclistes.

Després de valorar els diversos camins que han de seguir els ciclistes sabadellencs per a practicar el seu esport, la proposta de creació d’un circuit tancat a la ciutat ha fet intervenir a la Regidora d’Esports de l’Ajuntament, Laura Reyes qui ha afirmat que en el seu dia no es va fer i ara és inviable. No obstant això, Josep March, representant territorial de l’esport i l’activitat física, ha recordat els camins a Castellar, Sant Llorenç o Castellterçol, molt freqüentats pel món ciclista.

Seguretat a la carretera

Una altra de les problemàtiques que s’han tractat ha estat la convivència entre els cotxes i motos amb les bicicletes. Però no només amb les bicicletes com ha mencionat March, també amb els monopatins, els patins o els patinets, que van clarament en augment a les carreteres de la ciutat. Una problemàtica que ha suposat accidents, alguns d’ells mortals. Tot i que, com ha afirmat Jesús Ruiz, els sinistres solen venir des del ciclisme més amateur, el respecte entre vehicles automòbils i bicicletes ha de ser màxim. Tal com ha dit el Gerent dels Serveis de l’Esport de la Diputació de Barcelona, Santi Sarraute, “és una problemàtica que tenim present i és difícil de solucionar”. Un dels factors que han remarcat els tertulians per estar protegit en cas d’accident és la llicència federativa que inclou una assegurança. Tot i que les dades són demolidores. Alejandro Martin ha posat sobre la taula una dada preocupant. Dels 8 milions de ciutadans que utilitzen la bicicleta en la seva quotidiana a Espanya, només 80.000 tenen llicència federativa.

Volta a Catalunya

El tema estrella ha estat la designació de Sabadell com a final d’etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. L’avinguda Francesc Macià en serà l’escenari. Tot i que encara no se sap la data ni quina etapa tancarà, suposarà un gran impuls per la ciutat. “A nivell d’infraestructura, cada etapa de la Volta arrossega unes 700 persones de forma directe. A més, l’impacte mediàtic assumeix una xifra que s’alça als 190 territoris a través de 28 serveis de difusió abastant els 5 continets. Això demostra la visibilitat global que donarà aquest fet a la ciutat”, afirmava Victor Mur, Secretari General de La Volta Ciclista a Catalunya. També s’ha agraït la implicació i l’ajuda de l’ajuntament en aquest retorn de la Volta a Sabadell més de 20 anys després.

Finalitzant el col·loqui, Alejandro Martin ha exposat la idea de proposar la Unió Ciclista de Sabadell perquè rebi un diploma acreditatiu de la Real Federación Española de Ciclismo. Els actes del centenari es tancaran amb un Scrabble el dia 22 d’octubre, la Festa del Pedal el dia 23 i el sopar de cloenda el 25 de novembre. Gratament, la celebració s’allargarà fins al març quan tingui lloc el tancament de l’etapa de la Volta a Catalunya a Sabadell.