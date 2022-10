Sabadell acollirà el final d’una etapa de la Volta Ciclista a Catalunya

L’Avinguda de Francesc Macià serà l’escenari del final d’una de les etapes de la 102a edició de la Volta Ciclista a Catalunya de l’any vinent, tal com s’ha anunciat aquest dijous. Un fet que no succeïa des de l’any 2001. La darrera ocasió que la Volta va tenir presència a Sabadell va ser l’any 2001, quan la població vallesana va esdevenir l’inici de la 81a edició, amb una contrarellotge per equips en la que es va imposar l’equip ONCE, especialista en la modalitat.

La història comuna entre Sabadell i la Volta es va iniciar l’any 1946, amb una etapa on es va imposar a la població Miquel Gual. Des de llavors, la ciutat ha estat inici o final d’etapa en 10 ocasions, amb actuacions destacades, entre d’altres, com el triomf de Luis Ocaña en una contrarellotge individual l’any 1971, quan el vencedor del Tour va sumar la Volta al seu palmarès.

La regidora d’Esports de l’Ajuntament de Sabadell, Laura Reyes ha assenyalat que “l’arribada d’una etapa d’una de les grans proves del panorama internacional com és la Volta, la rebem amb orgull i amb el desig de continuar aquest lligam en el futur. De fet, la relació de Sabadell amb el ciclisme està molt arrelada tant per l’afició que es respira com per les entitats que s’hi dediquen, així com pels noms il·lustres que ha integrat el “pilot” professional d’aquest esport”.

Per la seva part, el regidor Lluís Matas, ha manifestat que “per a Sabadell, és molt important acollir esdeveniments d’aquesta rellevància per tot allò que fa a la marca Sabadell i a la dinamització econòmica i turística de la ciutat. Sempre parlem -i per això treballem- de que volem ser la capital del turisme cultural, empresarial i esportiu i acollir esdeveniments importants a nivell català, estatal o europeu”.

El president de la Volta Catalunya, Rubèn Peris, ha afirmat que “era una anomalia que la Volta no hagués tingut presència a Sabadell des de fa més de 20 anys. Retornar és una gran manera de portar l’espectacle als sabadellencs i sabadellenques i de celebrar una efemèride tant important com és el centenari de la Unió Ciclista Sabadell. Vull agrair que l’Ajuntament hagi apostat per fer una arribada que de ben segur serà espectacular i massiva de públic”.

La 102a edició de la Volta Ciclista a Catalunya es disputarà del 20 al 26 de març de 2023, i hi participen els 18 equips millors del món, el UCI WorldTeams, i 7 equips convidats de la categoria UCI ProTeams. El darrer vencedor de la cursa va ser el colombià Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe), acompanyat al podi per l’equatorià Richard Carapaz (INEOS) i el portuguès Joao Almeida (UAE Team).