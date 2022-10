“Malestar” del CN Sabadell per la gestió d’entrades del derbi a Can Colapi

Semblava que les aigües baixaven tranquil·les a les portes d’un nou derbi sabadellenc entre Club Natació Sabadell i Escola Pia. Però enguany tampoc serà així. A només 24 hores abans de la disputa del primer cara a cara de la temporada entre nedadors i escolapis, el Club ha emès un comunicat per manifestar el “malestar per les decisions preses i el tracte per part del Club Esportiu Escola Pia vers la nostra secció any rere any”. Aquesta vegada, i a diferència d’altres temporades, el motiu és el nombre d’entrades –seixanta– rebudes per a l’afició nedadora per assistir al pavelló del carrer Garcilaso.

Segons el mateix comunicat, la secció de futbol sala de l’entitat centenària considera que aquest nombre d’entrades és “insuficient” per fer front a la demanda i a la gestió dels “socis, aficionats i públic en general” que volen assistir al partit i demana una “reflexió a qui li pertoqui” a les portes d’un partit que titllen de “gran partit però convertit en un petit partit pels interessos d’alguns”.