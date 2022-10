L’Eldense posa a prova la fiabilitat del Sabadell a la Nova Creu Alta

Examen de màxima exigència. L’Eldense, segon classificat amb 13 punts i en dinàmica positiva (4 victòries consecutives) posarà a prova la fiabilitat del Sabadell a la Nova Creu Alta aquest diumenge (16 h). Gabri Garcia disposa de la totalitat de la plantilla després de recuperar Àlex Sala, Joanet i David Astals.

El tècnic de Sallent, tot i les derrotes i els 8 gols encaixats com a visitant, no es planteja canvis en el seu dibuix tàctic. De fet, ha estat contundent en la seva resposta a les veus que suggereixen un sistema menys arriscat: “Això no passarà. Tenim la nostra idea de joc i no canviarem el plantejament en cap cas. Una altra cosa són els matisos i és evident que hem de corregir alguns detalls que, fins ara, ens han penalitzat moltíssim, sobretot fora de casa”.

Es refereix, essencialment, a la “falta de contundència. Som un equip clarament en construcció, però hem d’aprendre a fer altres coses en determinades zones. No sempre es pot sortir jugant la pilota per exemple. Cal identificar aquestes zones perquè no torni a passar”.

De moment, el Sabadell s’agafa al factor de la Nova Creu Alta en aquesta dualitat que mostra entre casa i fora. “Estem en una muntanya russa, una setmana molt contents i a la següent, decebuts. El futbol és una mica això. Ara volem oferir una bona imatge i fer-nos forts a la Nova Creu Alta per créixer com a equip. Si ho aconseguim davant un rival com l’Eldense, dissenyat per lluitar a la zona alta, guanyarem punts en l’aspecte emocional”.

“L’onze es fa cada dia”

És difícil que un entrenador tingui a la totalitat de la plantilla a disposició. Aquest és el cas de Gabri, que recupera Àlex Sala, Joanet i David Astals. “Tots els jugadors tenen les mateixes possibilitats. No veig gaires diferències. Jo em baso en el dia a dia i cada entrenament per decidir l’onze”.

Preguntat per l’ostracisme de Sergio Montero -únic jugador que no s’ha estrenat-, va dir que “és una posició una mica saturada, però m’agrada com treballa i està cada vegada més a prop de tenir minuts. És una opció que tinc al cap i jo tinc moltes ganes que això passi”.

Ple d’exarlequinats

De Tercera a Primera Federació en dos anys. El CD Eldense ha superat el traumàtic descens del 2017 marcat per l’escàndol de les apostes. Ara, amb l’arribada de l’empresari eldenc Pascual Pérez Castillo, fundador de l’empresa de telecomunicacions Finetwork, el club s’ha convertit en societat anònima i ha fet un gran salt econòmic per aspirar al futbol professional. Un dels socis accionistes és René Ramos, agent i germà de Sergio Ramos.

Ha passat de ser un equip modest a candidat al play-off. Amb Fernando Estévez (ex Badajoz) a la banqueta, encadena quatre victòries consecutives. Un fet insòlit és la presència a la plantilla de quatre exarlequinats: Pedro Capó -sense dubte el jugador que va deixar més empremta entre l’afició- Fernando Pajarero, Juanto Ortuño i Carlos Hernández a més del preparador físic Xavi Moñino.

Dues vegades ha visitat l’Eldense l’Estadi. En la temporada 15/16, va rebre un contundent 4-1 amb Miguel Alvarez a la banqueta arlequinada i gols de Marc Fernández, Manel Martínez, Bruno Vinicius i Gotor en pròpia porteria. En canvi, en la 16/17 va esgarrapar un punt a l’últim minut jugant en inferioritat numèrica davant un Sabadell lamentable (1-1) que s’havia avançat amb un gol de Ian González. El duel d’aquest dissabte serà dirigit pel col·legiat aragonès Armando Ramo Andrés, sense cap antecedent amb els arlequinats.