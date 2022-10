Recel sobre l’impost de successions

L’impost de successions i donacions, responsable que la població hagi de pagar per rebre una herència, es troba ara mateix en el punt de mira. Des que diverses comunitats autònomes van anunciar fa uns dies la desactivació d’alguns tributs, s’ha posat sobre la taula la seva idoneïtat aquí. Les entitats econòmiques de Sabadell -la Cambra de Comerç de Sabadell, Pimec, el Gremi de Fabricants, el Centre Metal·lúrgic i la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, no acaben de mostrar-se partidàries de mantenir aquest impost tal com està concebut ara, ja que consideren que castiga de “forma excessiva” els beneficiaris d’una herència.

“La injustícia d’aquest impost és que castiga l’estalvi i el patrimoni. Per exemple, si el teu pare ha pagat una casa i després tu l’heretes, és injust que et facin pagar un tribut. Es tracta d’una doble imposició, ja que el teu pare ja ha pagat impostos abans”, lamenta el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich. En la mateixa línia, el president de la Comissió Economicofiscal de Pimec, Joan Maria Gimeno, apunta que el tribut penalitza especialment la successió de pares a fills: “En una herència entre cònjuges, en canvi, l’impost és més benevolent”.

Millor que el de patrimoni

No obstant això, les entitats econòmiques veuen l’impost de successions més idoni que el de patrimoni. L’argument és que es tracta d’un tribut habitual a la gran majoria de països de la Unió Europea, cosa que no passa amb el de patrimoni. “A la UE hi ha almenys 15 països que tenen aquesta figura impositiva. Per tant, no és una raresa que nosaltres també el tinguem. En realitat, però, l’impost només recapta el 0,1% del PIB català”, detalla el director general del Centre Metal·lúrgic, Gabriel Torras.

Per la seva banda, la secretària general del Gremi de Fabricants, Núria Aymerich, es mostra més partidària de “repensar” l’impost de successions més que desactivar-lo. “Sense impostos no es pot mantenir l’estat del benestar. Una altra cosa és, però, si cal fer més justos els tributs i que siguin els qui tenen més diners els que paguin més”, exposa.

Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca defensen que en els últims anys, “per sort”, l’impost de successions ha passat de ser un tribut “aberrant” a “suavitzat”. “És veritat que altres comunitats autònomes, com ara Madrid, tenen l’impost bonificat i ningú el paga. Tanmateix, aquí a Catalunya, el tribut ja no és tan dur com abans, excepte amb les herències de pares a fills”, argumenta l’adjunt a direcció de l’entitat, Miquel Àngel Vicente.

El debat sobre l’impost de successions continuarà sobre la taula en els pròxims mesos.