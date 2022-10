La Crida revindica la municipalització dels serveis

Tornar els serveis municipals a la gestió pública. Aquest és un dels objectius de la Crida. Per això, aquest dissabte ha organitzat una jornada de debat amb treballadores dels serveis municipals al Centre Cívic de La Creu Alta. A la trobada hi ha assistit membres del Sindicat de Cuidadores professionals (SAD) , treballadores de neteja d’escoles i escoles bressol. També s’ha comptat amb la participació de treballadors de Cobra i de l’AMADD de Madrid.

El debat, conduït pel regidor de la Crida Lluís Perarnau, ha parlat sobre les experiències de les treballadores i les seves reivindicacions. “Volem un conveni i sous dignes, durant la pandèmia érem a primera línia i no se’ns ha reconegut la feina” han explicat des del SAD. Durant el col·loqui també s’ha aprofitat per posar en valor els serveis que ofereixen i criticar l’actual model de gestió. “Som imprescindibles, però no ens escolten, ens diuen que municipalitzar surt més car i no ens ho creiem”, han argumentat treballadores d’escoles bressol. “Altres ciutats sí que ho han fet i els funciona”, afegien.

Des de la Crida, Perarnau ha respost que escoltaran les seves propostes per plantejar solucions: “Si ara per ara no podem municipalitzar el servei, intentarem apujar els sous perquè serveixi com a un primer pas”.

El col·loqui, que ha durat tot el matí, ha comptat també amb la presentació del llibre ‘Somos las que estábamos esperando’, la visualització d’un vídeo sobre la lluita de les treballadores de neteja del Guggenheim i la lectura d’un manifest conjunt. Una 30a de persones han assistit a l’acte.