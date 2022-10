Les obres del Passeig continuen en espera que es planti l’arbrat

La recta final de les obres del Passeig avança molt lentament a l’espera que retorni l’activitat amb la plantació dels arbres i les jardineres. Serà la cirereta del pastís, probablement un dels aspectes més reclamats pels sabadellencs: que la zona central tingui més verd. Concretament, està previst que hi hagi 65 arbres en total, 23 més dels que hi havia fins ara. A part dels veïns, els comerciants que viuen el dia a dia del Passeig també troben a faltar l’arbrat pels múltiples beneficis que aporta, tant estètics com mediambientals.

“Esperem que hi posin una mica més de verd i que no quedi tan gris”, reivindicava al Diari d’aquest dijous el botiguer Joan Figuerola, crític amb el calendari que estan seguint les obres. Segons el sabadellenc, des de l’Ajuntament “ho estan allargant massa. Ens van dir que acabarien a l’octubre i estem a dia 5 i encara no es mou massa res…”. Una opinió similar la té el comerciant Toni Hernández (de Gelats i Torrons Viuda Asensi), que creu que “caldrà veure si la vegetació i les fonts vesteixen l’espai, perquè ara és excessivament gris”.

A l’espera que s’hi plantin els arbres, les jardineres estan a punt des de fa prou temps perquè inclús hagin començat a proliferar les males herbes. I un dels canvis que potser han passat desapercebuts, però que també canvien el Passeig, és el rètol que indica on està l’estació dels FGC Sabadell Plaça Major, tradicionalment de color taronja, i des de fa unes setmanes de color verd adaptant-se a la nova imatge corporativa de la companyia.

Pendents de la tercera fase

Completades les fases 1 i 2, en les darreres setmanes de setembre s’ha comprovat el funcionament dels sortidors i la cortina d’aigua. I poca cosa més a nivell visual. La fase 3, última, preveu plantar l’arbrat i asfaltar de nou la calçada per on baixen els autobusos, una operació que es preveu fer de nit en diversos dies -es comunicarà més endavant- per no interrompre la circulació. Cada fase estava prevista perquè durés tres mesos, tenint en compte que les dates es podien moure, per exemple, per condicions meteorològiques. Sempre, fos com fos, amb l’objectiu de tenir el Passeig a punt per a la campanya de Nadal.