Qida rep un reconeixement al seu compromís social: passa a ser B Corp

La start-up sabadellenca Qida, dedicada a l’atenció domiciliària integral, és la primera companyia del seu sector en convertir-se en B Corp a Espanya. Es tracta d’una distinció que li permet formar part d’una comunitat d’empreses que està redefinint l’èxit empresarial: que no es mesura pels beneficis econòmics, sinó pel benestar de les persones i el planeta. En definitiva, passar a ser una empresa BCorp significa un reconeixement al compromís social de Qida i a la seva tasca d’acompliment ambiental, transparència, responsabilitat legal i compromís d’impacte positiu.

La companyia, nascuda el 2018, ha hagut de superar un rigorós procés de certificació a càrrec de l’ONG B Lab Spain, que ha analitzat cinc àrees d’impacte de l’empresa: governança, treballadors, comunitat, medi ambient i clients.

A partir d’ara, Qida passa a formar part de la comunitat B Corp, que actualment integra més de 150 empreses a l’Estat i 5.700 a tot el món.

Cultura corporativa

El fundador i conseller delegat de la start-up sabadellenca, Oriol Fuertes, argumenta que ja des de la seva creació, la companyia va apostar pel compromís social com a pal de paller. “Sempre hem tingut una cultura corporativa que consisteix en no elegir entre allò que és humà o tecnològic, entre allò que és social o econòmic. Creiem que en la no elecció és el camí més ràpid per assolir l’impacte social que volem”, detalla.

Així mateix, la distinció com a empresa B Corp arriba en un bon moment per a Qida. La companyia va tancar el 2021 amb prop de 25 milions d’euros de facturació, una xifra el doble de gran que l’any anterior. La previsió és superar-la aquest 2022. A més, ha duplicat el nombre de famílies ateses en un any: ara n’atén 3.000 entre Catalunya, Comunitat de Madrid i País Basc, les tres comunitats de l’Estat on ofereix els seus serveis.

B Corp, una distinció global

B Corp és un moviment global d’empreses que pretén resoldre els problemes socials i ambientals del segle XXI. A diferència de les empreses que només persegueixen fins econòmics, les empreses que tenen aquesta distinció compleixen amb alts estàndards verificats d’acompliment social i ambiental, transparència pública i responsabilitat legal.