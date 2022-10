Sabadell celebra el Pilar amb una missa, però sense processó

Sabadell ha celebrat aquest dimecres, 12 d’octubre, el dia del Pilar, la festivitat més rellevant del calendari festiu i religiós aragonès, amb una missa baturra a l’església de Sant Fèlix i una ofrena floral a la Verge del Pilar. Tot i que ja no hi ha restriccions per la pandèmia, enguany tampoc s’ha dut a terme la tradicional processó (el 2019 va ser l’últim any que es va celebrar), que habitualment començava a la seu del Centre Aragonès de Sabadell, entitat que organitza totes les activitats de la festivitat, i acabava al centre de la ciutat.

D’entrada, entitats, ciutadans a títol individual i grups municipals –amb la presència del PSC i Ciutadans– han fet entrega d’una ofrena floral a la verge, a l’església de Sant Fèlix. Seguidament, s’ha dut a terme l’acte religiós, a càrrec del grup Hidalguía Aragonesa, que ha omplert el recinte de gom a gom; més d’un centenar de persones hi han assistit.

La imatge de la Verge del Pilar, propietat del Centre Aragonès, ha presidit la missa baturra, una celebració acompanyada per diversos estils i càntics religiosos aragonesos, i amb la colla vestida amb la tradicional indumentària de la regió.

Enguany, tot i que no s’ha celebrat la processó, sí que s’ha celebrat el tradicional dinar de germanor, que ha tingut lloc a l’Aeroclub de Sabadell. Més d’una cinquantena de persones hi han participat. Així mateix, a la tarda, al voltant de dos quarts de sis, tindrà lloc un festival de jotes aragoneses a la plaça Doctor Robert per posar punt final a la festivitat.