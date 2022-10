Com eren els camins del Vallès abans de convertir-se en carreteres?

En un moment en què el debat sobre les infraestructures de transport del Vallès està més que mai a l’ordre del dia, la Fundació Bosch i Cardellach organitza el Curs sobre l’evolució del transport al Vallès durant els segles XIX i XXI.

Durant un mes, cada dimecres a les 19 h hi haurà una sessió a la seu de la fundació, al carrer d’En Font, 1 -antiga biblioteca de Caixa Sabadell-. Per la tarima dels ponents hi passaran historiadors, arqueòlegs i economistes. També noms i cares conegudes d’empreses deganes del transport a la comarca, com el CEO de Moventia i vicepresident de Moventis, Josep Maria Martí, així com l’empresari Francisco Sagalés, de l’empresa homòmina de transport de passatgers.

En el curs es parlarà de camins, carreteres i trens, i també es farà una mirada endavant per esbossar com serà el transport del futur. La primera sessió es farà el 19 d’octubre i, la darrera, el 30 de novembre. Per assistir-hi, cal inscriure’s enviant un correu electrònic a secretaria@fbc.cat o trucant a la fundació: 93 725 85 64. L’assistència al curs té un cost de 35 euros per assistir a les set sessions de què constarà, 0 5 euros per sessió si només es vol anar a alguna d’elles. Els socis de la Bosch i Cardellach tenen una reducció en el preu.

El progama sencer es pot consultar a continuació: