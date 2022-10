El Teatre Principal acollirà onze concerts de música de cambra aquesta tardor

La temporada municipal de música de cambra d’aquesta tardor –d’octubre a desembre–, inclou onze concerts organitzats per Joventuts Musicals de Sabadell i l’Ajuntament. La programació es divideix en dos cicles: els concerts del cicle de cambra, que tindran lloc un divendres de cada mes a les 20 h al Teatre Principal, i els concerts de música al Saló, que se celebraran un dimecres de cada mes a les 19.15 h al Saló del teatre.

El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, i la presidenta de Joventuts Musicals de Sabadell (JMHS), Joana Soler, han presentat dijous la programació en roda de premsa. El regidor ha destacat la constància de l’entitat, que ens proporciona la temporada estable de Música de Cambra: “portem molts cicles de cambra. Joventuts Musicals té una programació totalment estabilitzada i amb una maduresa absoluta. Ara, amb el Cicle Música al Saló, a més, hi ha propostes arriscades i menys convencionals, i això està molt bé que es pugui fer”. També ha aprofitat per recordar que “en l’àmbit de l’educació musical reglada i no reglada, a Sabadell hi ha un context ideal perquè es generi talent de molta qualitat, que cada vegada pot accedir amb més facilitats a la professionalització”.

Els concerts del cicle de cambra

El divendres, 14 d’octubre, el teatre acollirà l’actuació del Trio Fortuny. Aquesta companyia s’acosta a algunes de les obres clau escrites per una de les formacions de cambra per excel·lència: El trio amb piano. En aquesta ocasió, interpretaran tres nocturns d’Ernst Bloch, tres més del premiat compositor reusenc Joan Magraner, D’un soir triste – partitura escrita per la parisenca Lili Boulanger–, a més del clàssic Ghost de Beethoven.

L’11 de novembre, el pianista Albert Guinovart presentarà un programa de música catalana i espanyola. L’actuació començarà amb obres dels compositors catalans més influents de principis de segle XX: Isaac Albéniz i Enric Granados. Seguiran peces de Joaquín Rodrigo, del mateix Guinovart i, finalment, de Joaquín Turina.

El 16 de desembre serà el torn del Projecte Schubert, cinc joves apassionats de la música de cambra i del llegat que ha deixat aquest compositor austríac. Schubert va ser el primer compositor modern en el sentit actual del terme, el primer que va intentar viure de la música i el primer que treballava per compte propi.

La música al Saló

Pel que fa als concerts al Saló del Principal, la setmana passada va tenir lloc el primer de la temporada: Landscapes, de la mà del violoncelista Pau Codina. El 2 de novembre, hi haurà un concert de piano amb Ester Lecha, que presenta quatre d’aquests compositors pianistes romàntics: Beethoven, Schumann, Chopin i Liszt. Finalment, el 30 de novembre, tindrà lloc un concert de guitarra i veu de la mà de la guanyadora del Concurs Sons de la Mediterrània, Mar Grimalt. Grimalt utilitza la percussió ibèrica com a eina d’experimentació i d’expressió per mostrar una dimensió diferent de la seva música i de les paraules de poetes com Miquel Bauçà o Maria Mercè Marçal.