Tot i que falten més de dos mesos perquè arribi el Nadal i encara no es coneixen les activitats previstes per aquesta època, Sabadell es comença a preparar. Amb les temperatures més pròpies de l’estiu que de tardor, el Nadal ja es comença a olorar a la ciutat amb la instal·lació de cablejat.

Des de fa dies hi ha operaris treballant en la col·locació de llums i ultimant els preparatius perquè la ciutat llueixi el seu millor aspecte. Diversos efectius amb grues han col·locat el material en diversos punts del Centre, a la mateixa Rambla i al Racó del Campanar, entre d’altres indrets. Encara no hi ha data per a l’encesa, tot i que acostuma a fer-se al voltant d’un mes abans del 25 de desembre.

Les llums de Nadal tornaran a ser protagonistes

Fa uns dies, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va garantir que el municipi celebraria el Nadal i que s’il·luminaria tot i la pujada de la llum. Farrés va admetre que potser caldria “fer algun gest” davant aquest escenari amb els preus disparats per una qüestió “d’ètica”.

En aquest sentit, no va descartar, per exemple, fer una reducció de les hores d’il·luminació. Una mesura que l’Ajuntament de Barcelona ja va avançar, aquesta setmana, que duria a terme, passant a 217 hores, 42 menys que les que hi va haver el 2021. La finalitat és estalviar en consum energètic.

