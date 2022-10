Els Saballuts celebren la Diada aquest cap de setmana

Els Saballuts ja han engegat motors per celebrar la Diada, aquest cap de setmana. Després d’assajar durant tota la setmana, hi haurà actuacions tant el dissabte com el diumenge, a la plaça de Sant Roc, previsiblement amb castells de 7 i de 8.

El dissabte, a partir de les 18h, se celebrarà la jornada castellera de vigílies, amb els Castellers de Berga i Castellers de Sitges. Després es podrà gaudir de sopar gratuït per a les colles participants i d’un concert amb el grup Pascual i els Desnatats.

L’endemà a les 12h, a la Plaça de Sant Roc, hi tindrà lloc l’actuació de Diada dels Saballuts, on veurem també els Bordegassos de Vilanova, els Castellers de la Vila de Gràcia i els Xiquets de Tarragona. Abans, però, podrem seguir la cercavila de les colles castelleres des de la Plaça de l’Àngel a les 11.30 h. La Diada finalitzarà en una fideuà popular, amb espectacles i un concert a càrrec de Cat Rock.

Per a la Diada, els Saballuts no només vestiran amb la camisa verda, ja que han preparat una edició especial de quatre samarretes per reivindicar algunes paraules i dites populars de la colla. Per exemple, una samarreta està estampada amb el mot ‘petador’, en honor a la ciutat. També duen a terme la campanya a les xarxes.