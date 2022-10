Projecte continuista o canvi de model: els socis del CN Sabadell decideixen el futur de l’entitat

Aquest pròxim dijous 20 d’octubre, 14.552 socis estan cridats a les urnes per exercir el seu dret a vot i escollir el president del Club Natació Sabadell per als pròxims sis anys. Durant aquest darrer mes, la cursa cap a la presidència ha deixat a dos precandidats per al camí, Àngel Viñeta, qui va decidir aliar-se amb Antonio Ortiz, i Joan Reixach, qui va abandonar la cursa dies abans de presentar els avals necessaris. Claudi Martí, qui optarà a la reelecció, amb un projecte continuista, o Antonio Ortiz, qui aposta per un canvi de gestió.

Quines són les principals accions que durà a terme en el primer any de mandat, si el soci li fa confiança?

Claudi Martí: Continuar treballant com fins ara des del primer dia. Fer millores pendents en els protocols d’atenció al soci i la implementació de nous serveis de nova tendència. Inversions previstes en instal·lacions com són el canvi de la coberta del Globus, nova àrea de Salut a Can Llong, noves sales per Aikido, les millores energètiques ja s’estan fent i recuperar espais que la pandèmia ha tancat com són la ludoteca, guarderia i sales socials. El segon gran repte és afrontar la crisi energètica des de tots els punts de vista eficient i eficaç.

Antonio Ortiz: El primer que farem serà prendre consciència de l’estat econòmic real del Club. Després de dos exercicis econòmics amb tancament negatiu i, a les portes de la presentació de l’exercici vençut, el passat 31 d’agost, les meves percepcions no són gaire optimistes quant a fer grans obres i emprendre projectes d’envergadura. A partir del punt econòmic es prendran les decisions i les actuacions a seguir sense posar en perill la viabilitat del Club.

Com afrontarà els reptes en l’àmbit econòmic (cost energètic) i en l’àmbit social (recuperar massa social)?

C.M.: Continuar gestionant d’una forma rigorosa, com hem fet fins ara, de tal manera que podem fer front a totes les despeses necessàries del Club en ple funcionament. Això sota un estricte control pressupostari i de la despesa que permeti treure el màxim rendiment dels recursos de què disposem. Tot això acompanyat d’inversions en sostenibilitat que ens estan permetent l’estalvi de fins al 40% en el consum d’energies. La recuperació de la massa social demana incrementar i millorar serveis que ja tenim, tal com està previst, sense incrementar preu.

A.O.: Apostarem per les energies renovables, utilitzant tots els mitjans al nostre abast i sota el lideratge d’una persona experta. Pel que fa a la massa social, entenem que la pandèmia ha passat factura a molts nivells, però també puc dir que, en els pitjors moments, els dirigents del Club no van saber estar a l’altura de les circumstàncies i no van tenir cap empatia amb els socis i les sòcies. Farem accions puntuals dirigides a recuperar aquests socis, així com tampoc no oblidarem les sòcies i els socis que van continuar pagant les quotes per mantenir en peu el Club Natació Sabadell. Per altra banda, hem de ser capaços de generar les ganes i necessitat de venir al Club oferint uns serveis de qualitat amb la màxima cobertura i unes instal·lacions impecables.

Continua mantenint la promesa que no apujarà ni un euro la quota del soci?

C.M.: El que es pot assegurar és que tots els serveis que el soci té i està pagant no pujaran de preu com s’ha fet en els últims anys sense una justificació explícita. Pel que fa a la quota de soci, s’actualitzarà com s’ha fet sempre i marquen els nostres estatuts amb l’IPC corresponent. Com també es fa sempre, per exemple, amb els salaris dels treballadors.

A.O.: Després de la pujada que acaben d’aplicar a la quota? Això seria la mort total del Club. Tal com vaig explicar al seu dia, una pujada de quotes no entrava dins el que nosaltres tenim previst.

Quines millores cal fer i farà al centre Gran Via?

C.M.: Llançarem un projecte de transformació per implementar les millores necessàries en quatre eixos: accessibilitat i mobilitat, vestidors, creació de nous espais per activitats esportives i socials i eficiència energètica.

A.O.: Una de les més importants i imprescindibles és que les instal·lacions siguin el màxim possible d’accessibles a persones amb diversitat funcional. Un altre tema rellevant és l’estat de la coberta del globus, que s’ha d’afrontar de manera immediata. Quant a espais, volem posar en marxa els espais infantils i adequar una sala social. Pel que fa a serveis, S’han de reorganitzar tots els espais de manera que deixem lliures zones per a la pràctica d’esport, com podria ser el camp de futbet o el frontó, que durant moltes hores no estan disponibles per als socis.

Quina serà la línia de creixement del centre de Can Llong? C.M.: Continuar el creixement en activitats i serveis a l’aire lliure com són pistes poliesportives per practicar-hi futbol, bàsquet, vòlei… i la piscina exterior infantil i aparcament. Tot això, sota un model de finançament que no li costarà ni un euro al soci del Club.

A.O.: A Can Llong treballarem per donar cobertura i espais als joves menors de setze anys. En aquestes instal·lacions, a part de la piscina, no poden fer cap activitat que no sigui sumant un import a la quota, i això ho considerem totalment injust. Paral·lelament, recuperarem els serveis que s’han perdut, com pot ser l’espai de Ludoteca. Una altra prioritat són els vestidors per a les treballadores i els treballadors i un espai destinat com a sala social per a les sòcies i els socis.

És partidari de mantenir les externalitzacions? Per què?

C.M.: Soc partidari de mantenir les coses que funcionen i millorar les que no funcionen sempre pensant en tenir el millor servei pel soci i mantenir les millors condicions laborals pels treballadors del Club. El que no farem és fer canvis de model que suposin un increment de costos que vagin en contra de la capacitat de mantenir i millorar els salaris dels treballadors interns.

A.O.: Com sempre he expressat, revisarem i recuperarem, en la mesura que sigui possible, tots els serveis externalitzats. A hores d’ara, no sabem quines condicions s’han pactat en aquestes externalitzacions, com, per exemple, la darrera, les pistes de pàdel. Està comprovat que, per donar un bon servei i de qualitat, el personal ha de sentir que forma part del projecte, a banda que, si una empresa externa pot venir a fer un negoci dins les instal·lacions, és a costa del soci, ja que aquest servei es podria oferir en millors condicions.

Tot i la presumible davallada del pressupost per la temporada vinent, pot assegurar que es mantindrà el nivell competitiu dels primers equips de waterpolo?

C.M.: El cost que li representa al soci l’esport federat del Club és la meitat que fa 6 anys quan jo vaig accedir a la presidència vam passar d’1 milió a mig milió. Aquesta és la línia a seguir i mantenir perquè s’ha demostrat que reduint el cost en un 50%, els èxits i la qualitat del nostre esport, no només no ha minvat, sinó que en general han millorat. I això inclou també els primers equips de waterpolo. Els resultats de la darrera temporada així ho evidencien. Una vegada més, fer més amb menys. Per tant, no es preveu cap retallada.

A.O.: Suposo que aquesta retallada o presumible davallada del pressupost que afirmes, es deu basar en unes declaracions fetes pel Sr. Claudi Martí als mitjans de comunicació en el moment de la convocatòria de les eleccions. Sincerament, no sé quines són aquestes decisions a què feia referència, per tant, no puc saber si hi haurà retallades en els pressupostos o no. El que sí que puc dir és que intentarem que hi hagi un equilibri pressupostari entre les seccions, sense oblidar que som un club de natació. Pel que fa al nivell competitiu, això ho haurien de valorar els nostres esportistes i tècnics, de com n’estan, de preparats, per afrontar la temporada.

Per què la seva opció hauria de ser la més votada?

C.M.:Primer de tot perquè penso que el nostre és un projecte inacabat perquè la pandèmia no ens ha deixat i tenim molt més per fer. Segon, perquè és un projecte fruit del treball i la planificació pensant en el que necessita el Club de present i futur. No hi ha lloc a la improvisació. I tercer, perquè el meu equip directiu i professional ha demostrat en aquests sis anys, inclosa la gestió de la pandèmia, la capacitat i la solvència necessària per tirar endavant aquest projecte i fer front a qualsevol nova adversitat que el futur ens pugui presentar.

A.O.: Perquè és un projecte totalment realista, que no pretén confondre el soci amb somnis irrealitzables. En el moment econòmic que viu la societat, i en especial el Club, no ens podem permetre fer volar coloms. Oferim als socis i les sòcies màxima transparència i participació en la nostra gestió, i podem assegurar que això no seran tan sols paraules.

Quina és la seva opinió en el cas que el soci faci confiança al seu rival a les urnes?

C.M.: L’opció que Antonio Ortiz representa és del tot respectable i si el soci ho decideix, així serà, però continuo pensant que la nostra és una proposta de futur envers una de lpassat.

A.O.: Si Claudi Martí surt reelegit, serà perquè les sòcies i els socis l’hauran votat i aquests socis i sòcies em mereixen el màxim de respecte per la decisió que prenguin.