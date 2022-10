Sabadell recorda Lluís Companys en el 82è aniversari del seu afusellament

L’acte s’ha celebrat a la masia de Can Rull, on hi ha el monument dedicat a Companys. L’homenatge ha començat amb la hissada de la senyera Per membres de la policia municipal. Després s’ha recordat la figura del president, seguit d’una actuació de dues sardanes, a càrrec de la Colla Sardanista Mirant al Cel com a homenatge pel seu 75è aniversari. A continuació el Doctor Joaquim Sala ha llegit un text d’Armand Obiols, membre d’Acció Catalana. Sala ha parlat de la vinculació de Companys amb la ciutat, com a diputat i veí a la serra de Can Gambús.