La diada castellera dels Saballuts aplega 200 persones a la plaça de Sant Roc

La diada castellera dels Saballuts és sempre un espai de trobada. Enguany ho ha tornat a ser per tots els verds. Els castellers de Sabadell han protagonitzat una jornada en la qual han realitzat castells ja coneguts. Començant amb 7d7, un 4d8 i un 5d7.

El president de la colla ,Mario Sánchez, ha volgut destacar l’assistència del públic: “A plaça som unes 200 persones, després de la pandèmia ha costat arrencar i, per tant, s’ha de valorar”. Per Sánchez mantenir la diada és molt important: “Ens permet recuperar gent que no sempre pot participar i serveix per tornar a fer pinya”.

Colles convidades

Durant els actes d’aquest diumenge els Saballuts no han estat sols. A plaça també han actuat els Xiquets de Tarragona amb un 3d8, 4d8 i el 2d7; els Bordegassos de Vilanova una torre de 7 i 4d7 i els Castellers de Gràcia 3d8, 4d8 i torre de 7. Després de les actuacions el local del carrer Emprius ha acollit una fideuada, espectacles i un concert de Cat Rock.

Vigília i novetat

Tot i que els actes principals s’han celebrat el diumenge, dissabte tarda va ser dia de vigília. A plaça hi va actuar els castellers de Berga i Sitges. Els Saballuts hi van fer tres castells de 7. Posteriorment, hi va haver un sopar i concert amb Pascual i els Desnatats. Com a novetat de l’edició, els verds han editat 4 samarretes amb expressions típiques del món casteller i Sabadell. “Ho fem per fer valdre el vocabulari, està tenint molt bona rebuda”, ha assegurat Sánchez amb entusiasme.

Fotos