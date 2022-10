Estrena imponent dels primers equips del CN Sabadell

Els sèniors de l’Astralpool Club Natació Sabadell van estrenar-se a la Divisió d’Honor oferint un recital golejador al centre Can Llong. Les vigents campiones no van acusar ni el desgast físic ni emocional de caure, tres abans, a la final de la Supercopa d’Espanya davant el CN Mataró. I és que l’equip de David Palma es va refer a base de gols davant un Boadilla que en cap moment va generar cap sensació de perill.

Un parcial de set a zero en el primer assalt, seguit d’un segon període molt efectiu en atac, va deixar sentenciat el partit a l’equador del partit (14-4). La rubinenca Bea Ortiz, una de les tres cares noves d’aquesta temporada, juntament amb la boia sabadellenca, Maica Garcia, van erigir-se les grans protagonistes en l’aspecte golejador, en marcar, ambdues, quatre dianes. A més, el tècnic sabadellenc va aprofitar el primer espàrring de la temporada per donar minuts a les joves Irene Casado, Marina Serrano i Martina Bonet, confiança que va ser tornada per als joves talents en forma de gols –només les porteres Laura Ester i Mar Carrasco van quedar-se sense veure porteria–.

A la represa, i lluny de baixar el ritme exhibit en els primers dos quarts, l’Astralpool Club Natació Sabadell va acabar ‘ofegant’ a les madrilenyes amb dos parcials contundents (5 a 0 i 8 a 0) per acabar guanyant per 27 a 4. Resultat que permet a les de David Palma agafar el lideratge de la Divisió d’Honor. Una primera posició que posaran a prova d’aquí a dues setmanes, en la visita a la piscina Joan Serra de Mataró, en el tercer cara a cara entre sabadellenques i mataronines en poc més d’un mes. La primera oportunitat per revenjar-se de les recentment campiones de la Supercopa d’Espanya.

‘Kosta’ Averka lidera el triomf

Qui tampoc va donar cap mena d’opció al seu rival va ser l’Astralpool masculí, de Quim Colet, qui va golejar el Rubí (11-4). El vigent campió de la LEN va dominar amb mà de principi a fi un partit que va comptar amb el protagonisme golejador del jugador bielorús Kanstantin Kosta Averka, autor de quatre dianes. Els internacionals i campions del món van ser els actors secundaris per encarrilar la victòria abans del descans (5-1). A la represa, Colet va donar minuts als menys habituals, on Javi Bustos, l’únic fitxatge per aquesta temporada, va debutar amb l’Astralpool Club Natació Sabadell en la competició domèstica. Ara, un cop superat el primer escull, els sabadellencs visitaran el Real Canoe i rebran el CN Catalunya, abans de veure’s les cares amb el totpoderós Atlètic-Barceloneta, test d’alçada abans de la Supercopa d’Europa davant el campió d’Europa, el Pro Recco italià.