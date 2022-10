El Joc de cartes d’aquest dimecres no va decebre. El popular programa gastronòmic de TV3, presentat per Marc Ribas, buscava el millor xef jove del Vallès Occidental. Després de tastar els millors plats de quatre restaurants de la comarca, l’Àlex, cuiner de Can Mauri, es va proclamar guanyador. El mas situat a Polinyà va superar en les votacions els altres espais: El Cargol Daurat, Kisamba i Can Sidro, restaurants de Terrassa i Palau-solità i Plegamans.

El capítol, que va servir per estrenar la nova temporada, no va deixar indiferent a ningú. Tal com és habitual, la temperatura va pujar entre els contrincants i no només per la feina als fogons. Els dubtes van sobrevolar durant tot l’episodi la figura del Sergi, que es va presentar al concurs com a xef de Can Sidro. Veient el seu desenvolupament i les crítiques sobre els altres locals, la resta de concursants van posar en dubte que realment actués habitualment com a xef del restaurant. Fins i tot, Ribas va acusar-lo d’haver enganyat el programa, per fer-se passar per xef quan la seva feina real a l’establiment és d’organització.

El Sergi explica per fi quina és la seva funció real a Can Sidro #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/Ahv71u3Vum — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) October 19, 2022

La controvèrsia no es va acabar aquí. I és que el Víctor, xef d’El Cargol Daurat de Terrassa, va advertir que era intolerant a alguns productes. Unes al·lèrgies que van ser respectades en tots els establiments, menys a l’últim tast. El Sergi no va tenir present l’apreciació a l’hora d’elaborar un dels plats, provocant un gran ensurt. El Víctor va haver de prendre’s un antihistamínic, fins i tot, per evitar un esglai major. La situació encara va sumar més tensió al capítol de Joc de cartes.

Després de tres àpats junts, el Sergi li ha servit al Víctor un plat que no podia menjar perquè hi és al·lèrgic i ha hagut de prendre antihistamínics d’urgència! #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/DgS01iPawp — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) October 19, 2022

Més sorpreses a l’hora de les votacions. Els concursants no només van afilar els ganivets a les cuines, sinó també a l’hora de valorar-se. Per primera vegada en el programa, es van posar dos zeros en la valoració. Per part del Víctor i l’Àlex, van anar a parar al Sergi, de Can Sidro, per la polèmica de les al·lèrgies. Això va fer baixar molt la nota de Can Sidro, tot i que el restaurant estava molt ben valorat per part de Marc Ribas.

Finalment, la nota mitjana més alta se la va endur Can Mauri, el restaurant de Polinyà, per la qual cosa l’Àlex es va proclamar guanyador del programa i millor xef jove del Vallès Occidental. De fet, Marc Ribas va premiar una de les seves elaboracions com a ‘plat estrella’.