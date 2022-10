El consell de ministres ha acordat no concedir l’indult a Josep Miquel Duran, excap de la Policia Municipal de Sabadell condemnat a 8 anys d’inhabilitació pel cas Mercuri. Segons informa la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, acusació popular en el cas, l’Audiència de Barcelona ha informat a les parts la comunicació del ministeri de Justícia en que confirma que en la sessió del consell celebrada el 4 d’octubre es va acordar no concedir l’indult. La plataforma reclama al consistori que l’aparti definitivament de totes les seves funcions i sou. Duran va ser acusat dels delictes de tràfic d’influències i prevaricació administrativa per la retirada d’unes multes a familiars de l’exalcalde Manuel Bustos, actualment a la presó.

Inicialment, la condemna era de 15 mesos i un dia de presó i 11 d’inhabilitació especial per ocupació de càrrec públic o càrrec en l’administració local, però l’Audiència de Barcelona va acceptar suspendre l’ingrés a presó a canvi de fer un curs d’ètica i transparència en l’administració pública i que no tornés a delinquir en tres anys. La inhabilitació, finalment, va acabar sent reduïda a 8 anys.

La plataforma assenyala en un comunicat que el 20 de setembre el Tribunal de l’Audiència de Barcelona ja va desestimar la petició de Duran de no executar la pena d’inhabilitació perquè havia sol·licitat l’indult. Ara, destaca, la petició “no té més recorregut”, motiu pel qual reclama a l’Ajuntament de Sabadell que aparti definitivament Duran de les seves funcions al consistori i el suspengui de sou.

Duran encara està pendent de judici per dues peces més del cas Mercuri, una en què està acusat per delictes continuats contra l’ordenació del territori i prevaricació administrativa per l’abocament de terres a la finca de Can Xupa, i una altra per omissió de perseguir els delictes. En el primer cas, la Fiscalia li demana 2 anys de presó i 8 d’inhabilitació, mentre que en el segon es demanen 2 anys d’inhabilitació.