L’espectacle ‘Biblioteca de cuerdas y nudos’ arriba a laSala el diumenge

Arriba a Sabadell la Biblioteca de cuerdas y nudos, un espectacle que, coincidint amb el dia internacional de les biblioteques, convida el públic a descobrir innumerables històries amagades entre les seves prestatgeries. El peculiar muntatge es podrà veure aquest diumenge, 23 d’octubre, en sessió doble (12 h i 18 h), al Centre de creació d’Arts per a les famílies laSala.

No és una instal·lació d’art contemporani ni un espectacle teatral. La Biblioteca de cuerdas y nudos ho és tot a la vegada. El direUna experiència sensible i emotiva que convida al públic a entrar en una

estructura circular plena de prestatgeriesctor i escriptor José Antonio Portillo convida al públic a entrar a la seva misteriosa biblioteca ambulant, una estructura circular de fusta on el temps ha anat dipositant esdeveniments i objectes, fragments de vida i pols en les seves prestatgeries.

Les històries d’aquesta biblioteca són un conjunt de nusos amb què algú ha lligat les coses que li importaven, com qui posa un missatge en una ampolla perquè vol que ens arribi. Rotlles de pergamins de cordes, una colla de manuscrits inèdits que no poden estar enlloc més o un munt de papers rebregats que havien estat llançats i que algú ha rescatat. Petjades d’un temps on els nens, en la majoria dels casos, han estat els protagonistes.

La Biblioteca de cuerdas y nudos té l’origen en un petit treball escolar motivat per la lectura del llibre de l’escriptor italià Italo Calvino “Col·lecció de sorra”. Amb el temps va anar adquirint la forma d’un espai narratiu que s’adapta a teatres, espais artístics, biblioteques o espais no convencionals convertint-se en una biblioteca ambulant. Sensible i emotiu, l’espectacle ha triomfat en alguns dels principals festivals i teatres d’Europa (el CCB de Lisboa, el Theater Hetpalais Antwerpen, el Teatre Lliure, etc.). Les entrades es poden comprar a través del portal de laSala.