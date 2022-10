Triquell avança dos temes del seu primer disc

El Triquell ha presentat els nous temes ‘Road trip’ i ‘Jugular’ que formaran part del seu primer disc. Segons han explicat, la primera és un viatge “dinàmic, nòmada, amb banda sonora constant” mentre que la segona és una “invitació a la festa”. El cantant d’Eufòria ha produït els temes a l’estudi de gravació del bateria de Manel Arnau Vallvé.

Amb els companys del programa de TV3 ha treballat la música i la reinterpretació visual. Es tracta de cançons amb lletres “eclèctiques, plenes d’influències de tots els temps i latituds”. La gira de presentació del nou disc arrencarà el 15 d’abril al Festival Strenes de Girona, continuarà el 22 d’abril a Lleida, el 6 de maig al Tarragona Music Festival i el 13 de maig al GuitarBCN.

Sobre ‘Road trip’ han explicat que “és un tràveling metafísic per les fases primàries d’una relació que comença, tant sentimental com amistosa, emocional o professional”. ‘Jugular’ convida al món particular del cantant. Es planteja com una oda a la salut mental en entorns d’oci nocturn “on l’ésser humà s’embriaga per deixar de sentir-se de desubicat”.

En un l’acte al Diari de Sabadell durant la Festa Major a la ciutat, Triquell va avançar com seria la seva primera cançó.