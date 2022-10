De regidor a diputat al Parlament, i ara regidor altre cop? Joan García (1975) fa el camí de tornada a Sabadell i es presentarà com a alcaldable de Ciutadans a les eleccions municipals del 2023. Relleva així el fins ara portaveu, Adrián Hernández. García està a les files del partit des que va néixer i ha viscut de tot: les dificultats del principi, quan eren un grup minoritari i poc conegut, els moments d’eufòria –com la victòria a les catalanes del 2017– i ara el daltabaix del partit que un dia va aspirar a ser l’alternativa al PP en l’àmbit estatal. Ara, la seva fita no és a fora, sinó a Sabadell. “El meu objectiu és treballar per a la ciutat”, reivindica.

Què l’ha mogut a tornar-se a presentar com a alcaldable de Ciutadans?

Em fa molta il·lusió, però sincerament no m’ho esperava. L’Adrián Hernández era el millor candidat d’entre tots els que es podien presentar, però ha decidit fer un pas enrere… Crec que el fet de ser diputat, ser de Sabadell i tenir experiència municipal ha fet que tingui aquesta oportunitat. Tinc el romanticisme del primer dia, i vull treballar i fer propostes.

Deixarà l’acta al Parlament abans o després de les eleccions municipals?

El meu objectiu és quedar-me a la ciutat i és aquí on em plantejo el meu futur. Sempre he estat en contra de la duplicitat de càrrecs, així que prendré una decisió segons els resultats que traiem a les eleccions i de la dedicació que impliqui. No és el mateix ser dins del Govern municipal que quedar-te fora.

Què pensa del Govern municipal? Quina nota posaria al PSC?

Sent coherent i objectiu, li posaria un 6. Què li falta per al 10? L’equip de Govern és molt millorable. Crec que els socialistes no es pensaven que acabarien governant… A banda, el problema del PSC és que no té un projecte per a Sabadell. Els falta una visió de futur i de creativitat i això ens està fent mal. Avui no hi ha un model de ciutat, ens hauríem de preguntar com volem que sigui Sabadell d’aquí a deu anys.

Què proposen vostès?

Consensuar el futur de la ciutat. Hem de definir els adjectius de Sabadell. Per exemple, volem una ciutat més universitària? On la iniciativa empresarial i l’emprenedoria estiguin més ben valorades? Van passant els alcaldes i no veiem els canvis.

La seva és la ciutat del surf? Ho dic perquè Ciutadans va votar a favor de cedir el terreny de forma inesperada.

Hi ha una sèrie d’arguments i condicions per fer la piscina d’onades artificials, i si no es compleixen, no es farà. No tindrem cap problema a tombar el SurfCity, si ho considerem així. El problema que hi ha és que els arguments en contra són molt pelegrins. Si no ho fem, quina és l’alternativa? Si no és aquesta inversió, haurà de ser una altra. La solució no pot venir de la Crida i d’ERC, que són neoludistes. Ells s’inspiren en els treballadors que cremaven les màquines en l’època de la Revolució Industrial perquè els prenien la feina… Es basen en la teoria del decreixement, que va en contra del progrés.

La ronda Nord de Sabadell i de Terrassa s’ha de fer?

És un desastre que el Quart Cinturó s’acabi en una rotonda a Terrassa. No es pot defensar la pacificació de la Gran Via i ni la creació d’una zona de baixes emissions a Sabadell sense fer la ronda Nord. Crec que són dos canvis que hem de fer aquesta dècada.

El sabadellenc Juli Fernàndez (ERC) està al capdavant del Departament de Territori des de fa uns dies i s’ha mostrat contrari a la infraestructura.

Tinc bona relació amb Juli Fernàndez, però no entenc la posició d’ERC. Què és això de la línia orbital ferroviària? Com aniràs a Can Roqueta, amb tren? Això només passa a Catalunya: et posen els diners per fer l’Aeroport del Prat més gran i dius que no, i amb la ronda Nord, el mateix.

Ciutadans passa per un moment complicat. A Sabadell, a les últimes eleccions catalanes va ser setena força i havia estat la primera el 2017. Ara tenen tres regidors a Sabadell, però amb quines perspectives parteix?

Hi serem, però potser no tindrem el mateix resultat. També crec que no es pot fer una relació entre els resultats a les municipals i a les autonòmiques: hauríem tret 13 regidors amb els resultats del 2017! Estem en un procés de renovació en l’àmbit nacional de la marca i crec que això afectarà positivament el projecte. I en la política municipal, crec que ha quedat demostrat que amb un regidor pots ser més decisiu que amb més.

A la seva campanya, quin paper tindrà el Procés? Ara mateix, la qüestió catalana està sota mínims.

El procés no està mort, com diuen els socialistes. Està en stand-by. I al marge de com estigui el debat independentista el maig vinent, nosaltres ens centrarem en polítiques per a la ciutat. Som liberals a fora i aquí, i volem aplicar-ho a Sabadell: volem abaixar la pressió fiscal als ciutadans, sobretot a la classe mitjana i treballadora i al petit comerç, que els costa arribar a final de mes. També s’ha d’eliminar la burocràcia i millorar l’eficiència de l’Ajuntament de cara als ciutadans i les empreses. Nosaltres no critiquem per criticar, com fa ERC. Ciutadans sap fer propostes.

Com es fa això? Volen reduir massa funcionarial?

No es tracta de treure funcionaris, sinó de reorganitzar-se. Abaixant impostos i taxes, i creant una nova figura a l’Ajuntament, el gerent, per professionalitzar la gestió de l’Ajuntament i fer que funcioni com una empresa. S’encarregarà de reordenar el treball intern per millorar i reduir temps de resposta. D’agilitzar.

Un dels seus punts forts és la seguretat. I ara el problema de les ocupacions torna a estar sobre la taula.

He vist que l’alcaldessa ha anat a Madrid a demanar una modificació legislativa que Ciutadans fa anys que exigeix. Doncs benvinguda! (ironitza) Hem de fer front a cert tipus d’ocupacions il·legals i agressives i a les màfies que s’aprofiten de les persones vulnerables. Generen inseguretat i problemes de convivència a barris molt deprimits de la ciutat. No ens podem permetre que la gent humil, que ja té una vida molt complicada, hagi de conviure amb això cada dia.

Sobre els pactes postelectorals. Fareu contactes amb altres grups municipals abans de les eleccions? Amb qui? On són les línies vermelles?

No podem donar un Govern a ERC, Junts o la Crida, ni pactar amb ells, però podem negociar projectes de ciutat. Tenim contactes amb el PSC i amb grups que estan fora, com el PP.

I amb la ultradreta?

En què coincidim? En l’oposició al trencament de la societat i en poc més. Estem molt lluny del que ells proposen. Volem donar arguments en contra del populisme extrem de Vox, posar la nostra ideologia liberal davant seu per deixar-los en evidència, i no creiem que la solució sigui el cordó sanitari, perquè els victimitza.

Es penedeixen de no haver sabut jugar les seves cartes i intentar tancar un acord amb el PSC el 2019? Recordo que van insistir molt a treure la pancarta dels presos polítics primer, i després asseure’s a parlar.

No me’n penedeixo, però potser podríem haver tingut les idees més clares. Nosaltres els vam presentar una proposta, i va quedar clar que el PSC no volia que entréssim al Govern, sabíem que tenia com a prioritat els comuns, Podem i Junts. Nosaltres érem massa perillosos i els seus principals adversaris, i van preferir pactar amb Marta Morell, perquè era –per dir-ho d’alguna manera– més fàcil de gestionar. Des d’aleshores crec que hem fet una oposició constructiva, que és el que m’agradaria continuar fent.