La cursa Race For Life supera les expectatives i aplega 1200 corredors

La primera cursa Race For Life pel càncer de mama ha estat tot un èxit. Els gairebé 1200 corredors participants, segons dades dels organitzadors, així ho han demostrat. Tot i que el matí del diumenge es presentava ennuvolat, el clima no ha evitat que al carrer de Pi i Margall- on es trobava el punt de sortida i arribada- així com la resta del circuit hagi viscut un gran ambient festiu. El cronòmetre avui no tenia importància. I és que la Race For Life és una cursa “on tothom guanya”, com bé ha indicat l’organització.

Una bona causa

La cursa ha estat oberta a tothom, amb prèvia inscripció. Ja fos en família, amics, amb el gos o portant el cotxet cadascú ha pogut fer el trajecte al seu ritme. Ja que, tot i arribar la majoria ben cansats, en fer meta tots els corredors somreien de satisfacció. L’ocasió ho mereixia. Tot i això, tota cursa té uns guanyadors. En aquest cas els 3 primers homes, amb marques al voltant dels 18 minuts, i 3 primeres dones, al voltant dels 22 minuts, han rebut un petit obsequi.

“La primera de moltes”

A mesura que la marea de samarretes taronges, commemoratives de la cursa, travessaven meta anava creixent la satisfacció dels membres de la Fundació Oncolliga. “No esperàvem tanta gent, ha estat una grata sorpresa i ho agraïm molt”, ha expressat Isabel Rojas, membre d’Oncolliga. Des de l’entitat confien en el fet que l’èxit d’enguany esdevingui constant i la cita es pugui tornar tradició a Sabadell.

Els fons aconseguits amb la cursa es destinaran a malalts, professionals i a finançar activitats per les persones que pateixen càncer.