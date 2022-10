Doble victòria del Club Natació Sabadell de vòlei a domicili

Els dos equips sèniors del Club Natació Sabadell s’han posat d’acord per tallar, al mateix dia, la mala dinàmica d’aquest inici de temporada i han sumat els primers punts a domicili. El masculí de SuperLliga2 ho ha fet a Castelló davant el Mediterráneo, amb un 1-3 que no ha estat gens fàcil. Els jugadors de Roberto Pozzato han encarrilat bé el duel amb un excel·lent primer set, millorant la concentració i tenint continuïtat en el seu joc. Aquest equilibri entre defensa i atac ha permès guanyar-lo per 19-25.

Errades en el bloqueig han propiciat la reacció del conjunt local en el segon set, que s’ha emportat per un còmode 25-12. Ha sabut reaccionar l’equip nedador en el tercer set: ha recuperat la bona dinàmica i ha anat sempre per davant encara que ha tocat patir en la recta final (23-25). I han posat la cirereta amb un quart set molt seriós, decantant la balança amb diversos bloquejos decisius d’Eric especialment. Un 18-25 inapel·lable per tornar a Sabadell amb una merescuda victòria.

El femení a Manacor

També el conjunt femení de Xavi Perales ha completat una gran actuació en la seva visita a Manacor, mostrant una notable millora en el seu joc, tant defensiu com atacant que s’ha reflectit en un contundent marcador final (0-3). El primer set ha estat molt igualat, amb iniciativa sabadellenca, remuntada local i, finalment, s’ha decidit per un ajustat 25-27.

Ha estat un cop anímic per l’equip illenc, que sempre ha anat a remolc en els dos següents sets, que s’han decantat del cantó nedador per 18-25 i 17-25, de manera clara. El Club ha fet un joc molt sòlid i aquesta victòria hauria de significar un canvi de dinàmica en el seu inici de temporada a Primera Nacional.