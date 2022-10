El complex eqüestre muntat a Ca n’Alzina s’haurà de demolir i tornar al seu estat original. Així ho ha dictaminat la justícia, després que se celebrés el judici al jutjat d’instrucció número 2 de Sabadell a principis de mes. Ha condemnat l’empresa encarregada de la gestió, Horses Barcelona SL, com a responsable subsidiària i al propietari de la finca, Quirze Elias -també és l’administrador únic de la societat-, a un any, nou mesos i un dia de presó per un delicte continuat contra la ordenació del territori. A més d’una multa diària de 50 euros durant 18 mesos.

En la sentència, la magistrada ha precisat que es “reintegrin” pràcticament 10.000 metres quadrats, entre els termes municipals de Sabadell i Polinyà, on s’han aixecat les pistes a l’aire lliure, els edificis, les cobertes, els boxes i el pàdoc. I que s’executi en el termini d’un mes i, en el cas que no ho faci i ho assumeixin els ajuntaments vallesans, ha obert la porta a que ho reclamin: 83.710,89 euros Sabadell i 43.986,79 Polinyà.

En el dictamen s’ha ressaltat que Elias, entre 1992 i 2014, ha fet una sèrie d’edificacions “sense cap tipus de llicència ni autorització” i incomplint la normativa urbanística d’ambdues poblacions. Concretament, s’ha fixat en les obres dutes entre a terme entre 2010 i 2014, quan eren “usos no compatibles amb aquests terrenys”, amb el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Sabadell i Polinyà i el Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPPS).

Així com amb “la naturalesa dels terrenys” i va optar per “la via dels fets tenint ple coneixement de la il·licitud de la conducta”. A més, en la resolució judicial ha imposat les costes del procés a Elias i un període de 10 dies per presentar recurs.

Esport “elitista”

Una sentència fonamentada, en part, amb diversos testimonis, molts dels quals tècnics municipals de l’àrea d’Urbanisme de la capital vallesana. I aquests han coincidit en l’existència d’un informe de medi ambient que no autoritzava la construcció. Fins i tot, un arquitecte especialista, contractat per l’acusat i que va elaborar tres informes, ha admès que “algunes de les construccions es van fer sense llicència”. D’altra banda, un agent dels Mossos d’Esquadra, geòleg de professió, ha declarat que va efectuar tres inspeccions i que l’activitat a Ca n’Alzina “no tenia interès social o públic, per ser l’hípica un esport elitista”.

“Victòria” de l’Entesa per Sabadell

L’acusació popular en aquesta causa, l’Entesa per Sabadell, ha qualificat el resultat d’una “victòria”. “La rapidesa ve donat per l’evidència de l’escàndol”, ha dit el membre del moviment Isidre Soler, i és que s’ha conegut poc menys de tres setmanes després de celebrar-se la vista. Ha estat “exemplar”, ha reblat, perquè “el Rodal no es toca, com diria aquell”. Ha recordat que es tracta d’un paratge de Protecció Especial pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona pel seu interès natural i agrari.

“Qui s’atreveixi a fer actuacions d’aquest tipus, ara hi ha un precedent”, ha advertit i ha seguit, “som bel·ligerants i ho continuarem sent”. Quant a l’entrada o no a la presó d’Elias, Soler ho ha deixat en mans de la justícia. L’altra integrant de l’Entesa, Virginia Domínguez, ha posat de relleu la denúncia inicial d’uns fets -el 2013- i ha subratllat que és un triomf “importantíssim” i que venien “molts anys esperant”.