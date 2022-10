Per fer front a l’emergència climàtica, agreujada per la crisi energètica que ha impactat de ple la ciutadania en els darrers mesos, Sabadell En Comú Podem ha exigit que es prenguin mesures per pal·liar l’augment ferotge dels preus del gas i de l’electricitat, que resta recursos als ajuntaments. “Cal valentia i responsabilitat per, des de l’àmbit municipal, prendre les mesures necessàries per mitigar el canvi climàtic”, han reclamat des de la formació morada.

El partit lamenta que la declaració d’emergència climàtica que va aprovar el ple municipal el febrer de 2020 no està tenint prou impacte en les actuacions municipals. Per això, exposa una sèrie de directrius per actuar contra la problemàtica creixent.

Contra les “mesures consmètiques”

Entre els punts d’actuació més destacats, En Comú Podem remarca la necessitat de revisar la il·lluminació nocturna dels edificis públics, a més d’invertir en millorar l’eficiència energètica dels espais públics. En aquesta línia, reclama una reducció d’una hora diària de la il·luminació de les llums de Nadal, tal com ha plantejat l’Ajuntament de Barcelona.

El candidat a l’alcaldia de Sabadell i diputat al Congrés, Joan Mena, ha manifestat que cal anar a l’arrel del problema, demanant valentia al consistori. “No volem mesures cosmètiques, a les que tan acostumats ens tenen”, ha advertit.