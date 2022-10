Maties Serracant, exalcalde de la coalició Crida per Sabadell (CUP i Entesa per Sabadell), serà assessor de la conselleria de Territori de Juli Fernández en la nova etapa del Govern de Pere Aragonès en solitari. Serracant, que és geògraf de professió, encara no ha estat nomenat formalment, però ja fa dies que ha tancat amb Fernández aquesta incorporació: ambdós es coneixen de Sabadell i fins i tot es van partir l’alcaldia en l’etapa del 2015-2019.

La incorporació de Serracant serà com a càrrec eventual per fer assessor del departament, tot i que encara no ha transcendit en quin lloc perquè el departament s’està reestructurant des de la nova etapa en solitari. Així, el seu nomenament no està previst fins d’aquí unes setmanes, quan la reestructuració del departament s’acabi d’enllestir i s’aprovi en Consell Executiu.

Dimecres -no serà dimarts com és habitual per ser festiu- l’equip d’Aragonès es reunirà i està prevista l’aprovació de reestructuracions d’altres conselleries, però tot apunta que la del departament de Territori s’allargarà encara unes setmanes més. En aquesta conselleria s’han produit diversos canvis com la recuperació de les competències d’Habitatge, que fins ara estaven a Drets Socials.