El Laboratori 3D de l’Hospital Parc Taulí s’ha convertit en el tercer de l’Estat en rebre la llicència per fabricar productes sanitaris a mida en aquesta tecnologia. Una autorització feta per la Generalitat i que és el segon hospital de Catalunya en obtenir-la. Un servei que està en funcionament a les instal·lacions des de 2014.

L’ús del 3D en intervencions quirúrgiques suposen beneficis, tant per als professionals com per als pacients, ja que els instruments s’adapten a cada usuari i a la seva intervenció -les anomenades guies quirúrgiques-. A més, al Taulí es podrà dissenyar i fabricar models anatòmics per planificar cirurgies.

Un centre pioner i referent

El seu responsable, Ferran Fillat, ha assegurat que aquest departament ha servit per “connectar digitalment la planificació quirúrgica amb la fabricació del producte sanitari” i facilitar-ho amb els diferents serveis del Taulí.

Des del Laboratori es veu com la consolidació d’un centre pioner i referent en l’àmbit estatal i europeu en l’ús mèdic de la impressió 3D. Des de 2014 s’han identificat i tractat més de 500 operacions, a més ha participat en projectes com el PIT3D, per al disseny i impressió de pròtesis de mama a mida per a dones mastectomitzades.

Així mateix, durant els mesos més cruels de la pandèmia, es van validar prototips per imprimir material per a ús sanitari i d’aquesta manera, poder lluitar contra la Covid-19 quan mancaven les eines indispensables en equipaments sanitaris.