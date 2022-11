El govern espanyol, en la Declaració d’Emergència Climàtica, va fixar, entre d’altres, que les ciutats més grans de 50.000 habitants havien d’establir “zones de baixes emissions (ZBE) de manera urgent”. Una intenció que, fa un any i mig, es va traduir en una Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica i determinava “abans de 2023” aquesta restricció als vehicles més contaminants.

Sabadell és un dels municipis afectats i per això, els fons europeus Next Generation ho han reconegut i dels més de nou milions d’euros atorgats, més del 80% seran per implementar aquest model. De fet, una mica més d’un milió són per a la consultoria, l’enginyeria, l’adquisició d’equips i sistemes per al control d’accessos, circulació i sensors per seguir la qualitat de l’aire en tot l’àmbit, entre d’altres.

El passat mes de maig va començar a fer-se visible amb la instal·lació de panells electrònics en diversos punts de la localitat. Ara per ara, però, no hi ha cap data definitiva, tal com han assegurat fonts municipals. Han indicat que la posada en funcionament s’està fent “de forma coordinada amb l’entorn de característiques similars”, juntament amb la Generalitat. En aquest sentit, l’alcaldessa, Marta Farrés, el passat mes de març al Diari, va reclamar al Govern que hi posés “les condicions” i va manifestar que hi havia comprensió de la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, per “flexibilitzar les dates”.

També va descartar que entrés en vigor el 2023. Curiosament, en una entrevista a NacióSabadell, del maig de 2021, Farrés va precisar que aquesta ZBE començaria pel Centre, aprofitant la connexió dels aparcaments del Passeig i Doctor Robert. Estimava que fos el 2023 o a principis del següent mandat -cal tenir en compte que no hi havia una guerra a Ucraïna i els seus efectes que estan alterant els calendaris de moltes obres-.

Entre la cinquantena de ciutats sense data

La capital vallesana és una de les 149 ciutats espanyoles que entra dins els paràmetres definits en la normativa de l’executiu de Pedro Sánchez per tenir una ZBE l’1 de gener de 2023. En una informació d’El País s’informava que només un 13,4% d’aquestes poblacions, una vintena, complirien, de les quals sis ja ho havien posat en funcionament -quatre catalanes: Barcelona, Sant Cugat, l’Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat-.

Sabadell es troba entre les 50 ciutats que hi estan treballant sense un horitzó clar, mentre que n’hi ha 60 que garanteixen que estarà activa l’any vinent, 16 no han contestat al qüestionari i tres han ajornat aquesta mesura per 2024.

El ple ordinari de novembre, previst per celebrar-se el dia 8, debatrà el nou Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS), que, entre els objectius, hi ha la implantació d’una ZBE. Un document que ha d’estar vigent per als pròxims sis anys -fins al 2028-.