L’Escola Pia puntua a Manresa i el Club no aixeca cap al pavelló del Nord

No van poder aconseguir els tres punts del Pujolet de Manresa, però l’Escola Pia va celebrar l’empat com si ho fos. I és que l’equip de Pedro Donoso visitava un dels equips de la zona alta, entrenat per l’exescolapi i exnedador, el castellarenc Borja Burgos, amb la sensible baixa del màxim golejador, Arnau Graell. Una absència que Lenny Ramos i José Ruiz s’encarregarien de suplir, encara que costés més del desitjat. Durant la primera meitat, que s’acabaria amb 2 a 0 favorable els manresans, els de Can Colapi van malbarat un parell d’ocasions molt clares, que hauria permès tenir més opcions a la victòria. A la segona meitat, finalment, arribaria l’encert, ajudat, també, per la superioritat numèrica. Punt molt dolç abans d’iniciar el particular tourmalet abans d’acabar el 2022.

Qui encara continua sense aixecar el cap davant la seva afició és el Club Natació de Sabadell, que després de quatre partits al pavelló del Nord, el darrer davant el Futsal Mataró, va encadenar una nova derrota (1-3). Tot i gaudir de diverses ocasions, especialment a la segona meitat, els tres punts es tornarien a escapar de Sabadell.

Falta d’efectivitat

A la Divisió d’Honor femenina, el Futbol Sala Sabadell Femení va encadenar la cinquena derrota consecutiva i continua sense estrenar-se. Aquesta vegada, la falta d’encert en va acabar condemnant a les de Xavier Muñoz davant el Morell per 3 a 0, tot i el domini durant bona part del partit.