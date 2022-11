El Sabadell, a sumar tres punts de tranquil·litat abans de l’aturada

En la jornada prèvia a l’aturada de la lliga -per la disputa de les eliminatòries de Copa del Rei el cap de setmana del 12 i 13 de novembre-, el Sabadell vol sumar aquest dissabte (19 hores) tres punts de tranquil·litat davant el filial de la Real Sociedad, un equip en dinàmica positiva que ocupa ara mateix zona de play-off. S’espera que Gabri Garcia pugui asseure’s a la banqueta després de la seva absència en la roda de premsa per una indisposició intestinal.

El seu segon, Miki Lladó, ha ocupat el seu lloc a la sala de premsa ‘Miguel Quereda’ per analitzar el duel contra el filial donostiarra. Ha assegurat que la baixa del Gabri en la sessió de divendres no ha alterat els plans “perquè la preparació del partit ja està feta i tenim clar els punts claus”. Ha insistit que “som un equip poderós amb la pilota i a les últimes setmanes hem treballat per enfortir l’estructura defensiva. La línia és clara i la tendència es continuar creixent. Sabem que quan fem un bon partit estem molt més a prop de la victòria”.

Adverteix, però, del bon nivell del filial basc i augura “un partit molt interessant i divertit perquè ens trobarem dos equips molt dinàmics”. Davant la imminent aturada de la lliga, Miki Lladó no vol afegir pressió: “Tothom la vol afrontar amb tres punts més, però no podem caure en l’error de tensar el grup. L’equip ha fet un pas endavant i encara no hem arribat al primer terç del campionat. La plantilla és molt ambiciosa i té moltes ganes de millorar”.

Alberto Fernández, novetat positiva

Mantenint la transparència de Gabri en les prèvies, Miki Lladó va confirmar que continuen sent baixa Adán Gurdiel i Moha Keita, però, en canvi, va avançar la total recuperació d’Alberto Fernández: “ha entrenat bé i està a disposició per aquest partit”. Marc Vargas, que va jugar uns minuts a La Nucía, podria ocupar el lateral dret i el dubte, llavors, estaria entre Guillem Molina i Pelayo Suárez a l’eix de la defensa. Joanet és un altre dels jugadors que tindria opcions de tornar.

Després de l’experiència a la lliga SmartBank, la Real Sociedad B ha superat el dubitatiu inici de lliga i ara gaudeix de posició de play-off. El tècnic Sergio Francisco podria tenir les sensibles baixes de Pablo Marín i el golejador Jon Magunazelaia (4 gols) si els convoca el primer equip. A fora, només ha guanyat a l’Stadium Gal d’Irún (0-1) i suma dos empats (1-1 a Lezama contra l’Athletic B i 1-1 a La Planilla de Calahorra). El partit serà dirigit pel col·legiat del Comitè Balear, Luis Bestard Servera, qui va dirigir el Sabadell-Ejea (2-1) de la temporada 19/20 i el Sabadell-Vila-real B (0-1) de la 21/22.

Fa dues dècades de l’última aparició del filial de la Real Sociedad a la Nova Creu Alta. En la temporada 2001/02 els catalans van quedar ubicats en el grup del nord. Dos gols de Capilla i un de Koldo Leoz van propiciar un còmode triomf (3-0) en un duel marcat per l’expulsió del porter visitant Asier Riesgo en el minut 2. En els anteriors antecedents, hi ha de tot: 1-0 (60/61), 1-2 (61/62) i un 2-2 en la temporada 83/84: Iturrino i Alcelay van igualar els gols de Rández i Tanco.

La tarda serà llarga a la Nova Creu Alta perquè dues hores abans començarà l’acte de presentació del Futbol base arlequinat, amb la desfilada de tots els equips -prop d’uns 900 jugadors- que formen part de l’estructura de categories inferiors del club. Això pot generar una de les millors entrades de la temporada a l’Estadi amb la presència dels familiars dels joves futbolistes.