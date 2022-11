Arribem a les portes d’un cap de setmana ple d’activitat cultural a Sabadell. Fem un repàs de les últimes notícies a la ciutat, on destaca l’aprovació dels pressupostos i l’avís per forts vents aquest divendres.

Quines obres es faran a la Gran Via de Sabadell? A partir del mes de desembre està previst que comencin els primers treballs a la Gran Via. L’Oficina Gran Via – Ripoll gestiona deu projectes previstos al llarg d’aquesta artèria viària que travessa tota la ciutat de nord a sud.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de situació meteorològica de perill per forta intensitat de vent aquest divendres a Sabadell. Cal anar molt en compte a l’hora de sortir de casa!

El guió s’ha complert i, tal com s’ha vist en els últims quatre anys, el pressupost de 2023 s’ha aprovat amb el suport, una altra vegada, de Junts per Sabadell. Aquest dijous es va celebrar el ple extraordinari per donar-hi el vistiplau.

La discoteca Waka Sabadell (Sant Quirze del Vallès) s’ha associat inevitablement des de la seva obertura a denúncies, multes i agressions que s’acumulen en un llarg historial de casos. L’últim episodi va passar a les portes de la discoteca, el passat dilluns, 31 d’octubre, coincidint amb la festa de Halloween. Fem un repàs a l’hemeroteca per assenyalar les situacions que s’hi han viscut.

La nova temporada de la Joventut del a Faràndula, en plena celebració del seu 75è aniversari, arrenca amb la tornada de La Blancaneus i els 7 nans. L’espectacle, sota la direcció d’Albert González, es podrà veure al Teatre La Faràndula a partir de dissabte 5 de novembre, durant dues úniques setmanes (fins el 13 de novembre), amb funcions els dissabtes, a les 18 hores i els diumenges, a les 12 i a les 18 hores.