L’octubre més càlid que s’ha registrat a Sabadell

Aquest octubre passarà a la història de la ciutat per ser el mes més càlid, des que a finals del 2008 l’estació automàtica de Sabadell – Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya va començar a enregistrar dades de temperatura i pluviometria.

Durant el passat període, la temperatura mitjana va fregar els 20 graus (19,1), situant-se més de tres punts per sobre (15,9), per exemple, que l’octubre del 2021: “Ha estat el més càlid que s’ha mesurat arreu de Catalunya, superant octubres càlids com els dels anys 2014, 2013, 2006 o 2001”, analitzen des del Meteocat.

A tall d’exemple, només el 7 d’octubre, un dels cinc dies que es van registrar precipitacions a la ciutat (9,7 mm) la temperatura màxima va baixar dels 20 graus (18,5). Els 30 dies restants, el mercuri va arribar diàriament a superar els 21,1 graus, amb un pic de calor els dies 26,27 i 28, amb una temperatura màxima de 28, 6 graus: “Durant la segona quinzena del mes, amb la situació de bloqueig anticiclònic i la presència de baixes pressions a l’oest de la península Ibèria, provocant una advecció d’una massa càlida tropical, la temperatura va ser excepcionalment alta per l’època de l’any”, afegeixen.

Respecte a la temperatura mitjana mínima, aquest octubre també ha estat de rècord, enfilant-se fins als 12,7 graus, més de cinc punts respecte al 2020 (7,2).

El més càlid i un dels més secs

Les altes temperatures d’aquest octubre també han vingut acompanyades d’una sequera anòmala en un mes on acostuma a ser dels més abundants pel que fa a precipitacions.

Fa pocs anys, l’octubre del 2019 i 2018, es van registrar 131,1 i 154,6 litres, respectivament, mentre que enguany la pluviometria ha estat molt escassa, amb només 13,6 litres durant els darrers trenta-un dies, essent el segon mes més sec des del 2009, només superat per l’octubre del 2015 (9,8): “Ha estat un mes sec o molt sec. El mes d’octubre sol ser el més plujós de l’any al litoral i prelitoral”, asseguren des del Servei Meteorològic.

Un any de rècords

Aquest any passarà a la història ja no només per ser l’octubre més càlid més registrat a Sabadell, sinó pels rècords que s’han batut en mesos anteriors. I és que els mesos de juny, juliol i agost, tal com ha succeït en aquest darrer mes, han estat els més càlids des que a finals del 2008 va entrar en funcionament l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Però no només s’han batut rècords a Sabadell.

Segons dades de l’Observatori Fabra, Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, amb registres des del 1914, aquest passat octubre ha estat, també, el més càlid mai registrat, amb una temperatura mitjana de 20,7 °C, superant àmpliament els 19,6 °C del rècord anterior, d’octubre del 2014. Així mateix, segons l’Observatori, els 28,8 °C de màxima del dia 26 són la temperatura més elevada mai registrada en una segona quinzena d’octubre, en més de cent anys. “Els mesos d’octubre i maig han fet rècord de la sèrie climàtica 1914-2022, amb una anomalia superior als 3 °C”, apunten des de l’observatori barceloní.