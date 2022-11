Moments de reflexió en el Centre d’Esports Sabadell

Diuen que després de la tempesta ve la calma. Doncs això és el que ha passat en el Centre d’Esports Sabadell després de la derrota davant la Real Sociedad B (1-2) i, sobretot, les declaracions del tècnic Gabri Garcia, acusant alguns jugadors -sense citar noms- de falta de compromís. La plantilla ha tornat aquest dimarts als entrenaments amb una sessió a Olímpia en una setmana atípica perquè la lliga a Primera Federació s’atura el pròxim cap de setmana per la disputa de les eliminatòries de la Copa del Rei.

S’havien programat dos partits amistosos i, finalment, han quedat anul·lats. El primer estava previst per aquest dimecres a Sant Oleguer davant el filial arlequinat, però el cos tècnic va considerar que es podia carregar massa els jugadors físicament i ho va desestimar. Potser pensant que el divendres es jugaria, també a l’Estadi Josep Molins, un partit més ‘oficial’ contra el Badalona Futur de Segona RFEF, però el club badaloní ha comunicat que no té prou efectius per afrontar-lo i també ha quedat cancel·lat. Veurem si a les pròximes hores es pot concertar un altre partit o es fa una sessió preparatòria normal.

La plantilla gaudirà de festa a partir de dissabte i fins dimarts, quan començarà a preparar l’enfrontament de la dotzena jornada a Los Pajaritos contra el Numancia del diumenge 20 de novembre a les 12 hores. Amb nou tècnic, per cert, a la banqueta del club sorià després de la destitució de Diego Martínez. Entre els candidats a substituir-lo sona l’extècnic arlequinat Pedro Munitis.

De moment, aquest dimecres està previst un dinar de tota la plantilla i cos tècnic que podria servir per reflexionar sobre les dues últimes derrotes que han deixat el Sabadell de nou en zona de descens i també per aclarir conceptes i apaivagar l’efecte de les manifestacions de Gabri en l’última roda de premsa. La unitat del grup és fonamental per sortir de la part baixa de la taula en un tram clau del calendari. Dels pròxims sis partits fins a acabar l’any 2022, el Sabadell en jugarà només dos a la Nova Creu Alta (SD Logroñés i Real Unión) i quatre a fora (Numancia, Nàstic, Múrcia i Pamplona). Serà obligatori millorar el rendiment com a visitant.

Premi per a Christian Dieste

D’altra banda, el davanter del Centre d’Esports, Christian Dieste, va rebre el guardó com a millor jugador de la Segona RFEF de la passada temporada en el transcurs de la primera edició dels Premis AFE, que guardonaven els millors futbolistes de categoria nacional, des de la Primera Divisió fins als 18 grups de la Tercera RFEF en categoria masculina i també la lliga Iberdrola femenina.

Dieste es va convertir en el màxim realitzador del grup amb 18 gols defensant la samarereta de la SD Tarazona. Un reconeixement que contrasta amb el seu escàs protagonisme en el conjunt arlequinat. Va començar de titular davant l’Amorebieta, però només ha disputat 277 minuts repartits en 7 partis i encara no s’ha estrenat com a golejador. Amb l’irrupció de Pau Víctor, ha quedat com el tercer o quart davanter de l’equip.