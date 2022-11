Mostrar la diversitat de capacitats que hi ha a la societat, sensibilitzar la ciutadania sobre els temes que afecten les persones amb discapacitat i denunciar les dificultats amb què topa aquest col·lectiu. Aquest són els objectius de la commemoració del Dia Internacional de les persones amb Discapacitat. Una efemèride que té lloc el 3 de desembre i a la qual Sabadell s’hi adhereix un any més.

Sota el lema “Som Capaços”, la commemoració compta enguany amb una major implicació de les entitats locals. En total 37 entitats del Tercer sector i agents privats han col·laborat amb el consistori en l’organització del programa de propostes. Gràcies a l’elevada participació, enguany també s’incrementen les activitats programades. En total seran 31 les propostes culturals, divulgatives i lúdiques per a totes les edats, entre les quals la ja tradicional Festa de les Capacitats.

Així mateix, la consolidació del programa es posa de manifest amb la presentació, per primera vegada, de la marca pròpia Som Capaços. Aquesta marca, una imatge que vol transmetre conceptes clau com la integració, el dinamisme, l’acció, la calidesa o la força, acompanyarà a partir d’ara la commemoració. Tal com ha explicat el regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, la commemoració “és una mostra de transversalitat, ja que es tracta d’un treball compartit amb diferents serveis de l’Ajuntament i el conjunt d’entitats.

L’objectiu de la marca és que totes les entitats la facin seva i participin cada any en el disseny del cartell del programa. És per això que cada any serà una associació, en representació de totes, la que dissenyi el fons del cartell, tot mantenint la marca.

Programa d’activitats

L’obra Els 3 porquets i el llop especulador, de la companyia Pot Teatre, obrirà els actes el divendres, 18 de novembre (18.30 h) al Teatre Principal. Es tracta d’una obra clàssica de la literatura infantil que incorpora en aquesta ocasió una mirada actual sobre el tema de l’especulació immobiliària. A aquesta activitat li succeiran moltes altres que fins al 3 de desembre ompliran la ciutat de propostes.

Festa de les Capacitats

Diumenge 27 de novembre (d’11 a 14 h) al Passeig de Manresa se celebrarà la Festa de les Capacitats. Una celebració que comptarà amb una mostra d’entitats de l’àmbit de la discapacitat de Sabadell amb estands informatius i tallers, jocs gegants per a grans i petits i un tastet de marxa nòrdica. S’hi podrà degustar xocolata calenta i fer-se una foto al photocall de record.

Així mateix, dijous 1 de desembre tindrà lloc al Teatre Principal l’acte institucional del Dia Internacional durant el qual les entitats de l’àmbit de la discapacitat presentaran el manifest Som Capaços 2022 als representants municipals. Enguany torna també l’Arbre de les Capacitats, que s’emmarca en la commemoració del Dia Internacional i alhora forma part del programa d’activitats de Nadal. Dissabte 3 de desembre (18 h), a la plaça de la Sardana, s’encendran els llums d’aquest arbre i es comptarà amb la visita del Tió.