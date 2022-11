La Fundació Bosch i Cardellach presenta un cicle inèdit de cinema

La Fundació Bosch i Cardellach aposta per ampliar la mirada a través del cinema. La secció d’Arts i Lletres de l’entitat començarà a organitzar per primera vegada breus cicles de cinema trimestrals amb la col·laboració de l’Imperial. El primer arribarà del 15 al 30 de novembre, amb cinc projeccions.

“Els cicles seran substancialment diferents, des d’un punt de vista temàtic i de concepció. Però tots intentaran veure com el cinema explica diferents aspectes del món. Com hi dialoga”, explica Pere Cornellas qui ha impulsat la iniciativa, juntament amb altres membre de la Fundació Bosch i Cardellach, Toni Dalmases i Toni Casagran. Els cicles comptaran amb conferències, presentacions i taules rodones.

Els cicles neixen amb el suport del gerent dels Cines Imperial i Eix Macià, Miquel Gratacós: “Estarem directament implicats amb tot el que sigui obrir noves mirades, amb interpretar el cinema de manera diferent. I més si a darrere hi ha una entitat com la Fundació Bosch i Cardellach, tan implicada amb la ciutat”, apunta. Gratacós considera els cicles una oportunitat per “aportar nous amants del cinema”.

‘Una mirada social, aquí i arreu’

El primer cicle de cinema, que se celebrarà aquest novembre, neix sota el títol Una mirada social, aquí i arreu. El cicle, segons explica Cornellas, permetrà apreciar com diferents directors de països diversos, que no es van arribar a conèixer mai, tracten temes de caire social des de perspectives coincidents en molts aspectes.

La inauguració del cicle serà el dimarts 15 de novembre, amb el curtmetratge El nostre pa de cada dia (1950), de Joan Blanquer i Ramon Bardés, a l’Auditori de l’Espai Cultura. El mateix dia, i a la mateixa hora, al centre Cultural de Torre-Romeu, també es projectarà Torre-Romeu (2015), amb presentació o col·loqui de Xavi Rosell, Feliu Crespí i José Hernández.

El dia 16, a l’Imperial, es projectarà The Grapes of Wrath (1940), de John Ford, als Cinemes Imperial. El dia 22, serà el torn de Ca n’Oriach (2020), de Xavier Rosell, qui en la presentació estarà acompanyat de Paco Vilchez i Joaquim Clusa. Es projectarà a l’Auditori d’Espai Cultura, la mateixa ubicació que l’endemà, dimecres 23 de novembre, acollirà Ladri di biciclette (1948), de Vittorio De Sica. El cicle de cinema de la Fundació Bosch i Cardellach clourà amb Bacheha – Ye aseman (1997), (Los niños del cielo), de Majid Majidi.

Totes les sessions començaran a les 19.30h. Els menors de 30 anys i els membres de la Fundació Bosch i Cardellach tindran l’entrada gratuïta. L’entrada per al públic general serà de 5 euros, excepte els dies 15 i 22 de novembre, que les sessions seran gratuïtes.

“Veurem paral·lelismes i elements en comú entre com son tractats problemes socials, de forma comparable”, explica Cornellas.

El segon cicle de cinema de la Fundació Bosch i Cardellach està programat per al mes de febrer i abordarà el cinema i la literatura.