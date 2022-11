Pau Víctor: “Els gols són importants, però si valen victòries”

Dels darrers set gols que ha marcat l’equip, tres d’ells porten el segell de Pau Víctor, el màxim golejador de l’equip en les onze jornades disputades fins al dia d’avui. El santcugatenc, cedit pel Girona FC, ha anat de menys a més, guanyant més protagonisme en el darrer mes de competició, convertint-se en una peça indiscutible en l’onze de Gabri Garcia, demostrant jornada rere jornada el seu talent i l’olfacte golejador: “Amb el pas dels mesos he vist que la decisió que vaig prendre per venir a Sabadell va ser encertada. Estic molt content i penso que estic a un bon nivell”, explica el jove de vint anys.

Part d’aquest creixement personal de Pau Víctor també té un cert paral·lelisme amb el del Centre d’Esports Sabadell, un cop el tècnic de Sallent ha aconseguit trobar la ‘tecla’ perquè l’equip se senti més còmode sense pilota, deixant menys metres entre la defensa i la porteria de Sergi Puig. Uns ajustaments que també han afectat positivament en el rendiment de Pau Víctor, tal com reconeix: “En defensa patíem, i ara hem fet un pas endavant en aquest aspecte. Al principi de temporada jugada d’extrem dret, en una posició menys habitual. Sempre intento complir al màxim, però és cert que em sento més còmode jugant de punta, la posició que jugo des de fa quatre o cinc partits”.

Sobre el moment de l’equip, Pau Víctor està convençut que aquest creixement del vestidor, encara que els resultats no hagin acompanyat en aquestes darreres jornades i l’equip arribi a l’aturada en places de descens, el golejador arlequinat no té cap dubte del rumb que porta l’equip de Gabri Garcia: “La lliga és molt ajustada i tant de bo puguem obtenir els resultats que ens mereixem. Vam fer mèrits per, com a mínim, empatar a La Nucía, i davant la Real Sociedad B en dos minuts se’ns en va anar el partit. No estem malament i no canviaria pràcticament res del camí que portem”, defensa.

En la mateixa línia, i preguntat per si pot afectar estar dues setmanes en places de descens a la Segona Federació, Pau Víctor, qui assegura no mirar ni la classificació ni el paper dels rivals, recorda que “som joves, amb molta ambició, i estem tranquils. Des del cos tècnic s’està treballant molt, i això és un fet puntual. Acabarem molt bé, n’estic convençut”.

En l’aspecte personal, tot i el bon moment de forma, Pau Víctor és partidari de realçar el treball del grup i deixar el seu encert de cara a porteria en un segon pla, en lloar “els meus companys per ajudar-me a fer els gols. Un aspecte molt important, que espero que continuï així, però si venen acompanyats de victòries”.

“L’Álex Sala ens pot aportar molt”

Sobre el nom que més ha sonat la darrera setmana, després de les declaracions del tècnic de Sallent arran de la derrota davant la Real Sociedad B, el davanter arlequinat, una de les persones que més coneixen Álex Sala, amb qui va arribar de Girona aquest passat estiu, ha tancat files, defensant el seu company, en assegurar que “és un tema tancat. L’Álex Sala ens pot aportar molt i segurament la inexperiència i a la sobreexcitació el va dur a cometre una errada que podem tenir tots. Ara ja estem centrats en el pròxim partit a Sòria, on l’Álex i la resta dels companys, amb qui confio plenament en tots ells, ens aportaran molt, segur”. Un rival que aquest divendres va presentar el nou tècnic Iñaki Bea, en substitució de Diego Martínez.