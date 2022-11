Més de 12.000 persones visiten la 4a edició d’ExpoNadó

Tenir fills és, per a moltes persones, una de les grans decisions a la seva vida. Ser pare o mare, comporta molts canvis i responsabilitats. Cuidar un nadó també. Per a resoldre aquests i altres dubtes, Fira Sabadell ha acollit aquest cap de setmana la 4a edició d’ExpoNadó. La fira dedicada al món dels bebès més important de Catalunya. Per conèixer tots els detalls de la cita hem parlat amb Maira Adell, directora de l’esdeveniment, mare i emprenedora.

Gran assistència

La cita ha generat interès, molt. I això s’ha pogut notar des de l’inici. De bon matí, una llarga cua de pares i mares s’han aplegat a l’entrada de Plaça Sardana. Un cop dins, una gran varietat de paradetes ens ha donat la benvinguda. “Enguany hem disposat d’una major oferta lúdica i formativa amb professionals del sector com Armando Bastida, Carlos González o Conchi García“, ha comentat Adell. Pel que fa al públic ha assegurat que” en aquesta edició esperem unes 10 i 12 mil persones”. La fira suposa un punt de trobada per persones amb fills o que en volen tenir, i en aquest sentit se’ls ofereix assessorament. Fins i tot hi ha hagut una paradeta informativa dels tràmits burocràtics que s’han de seguir en tenir un fill.

Els temps i les famílies canvien

Hi ha persones i famílies que eren noves, d’altres han repetit. “Hi ha qui acaba tornant-se fidel a la fira i ens visita uns quants anys, veiem com creixen els petits i també si tenen altres fills”, ha expressat Adell. En preguntar-li si ha notat un canvi en la mena de famílies que assisteixen a l’acte ho ha tingut ben clar: ” Ha canviat i és molt guai, perquè la societat s’ha obert molt. Ara veiem famílies LGBTI, monoparentals i també que els homes s’impliquen més en la criança”.

Els inicis

La gran exposició d’aquest cap de setmana ha comptat amb ecografies gratuïtes, cistelles per famílies, zones d’inflables, zona sensorial i aliments infantils entre altres. L’esdeveniment ha celebrat la seva 4a edició a la ciutat. No obstant això, és l’11a que se celebra. Ja que també n’hi ha hagut a Vilanova i la Geltrú i Tarragona. Tot va començar de manera emprenedora. “Quan em vaig quedar embarassada per primer cop vaig haver de deixar la feina, no m’ho podia combinar. Un dia, visitant una fira de nadons vaig pensar que jo ho podria fer millor i així vam començar”, ha confessat Adell. Una iniciativa petita, que amb el temps, ha acabat sent un dels grans referents del sector a casa nostra.