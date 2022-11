Pere Ayats debuta a la banqueta de l’OAR amb una patida victòria a Mataró (32-35)

Ensurt i reacció. Pere Ayats va debutar amb victòria (32-35) com a màxim responsable de l’equip gracienc tot i que els seus jugadors no van passar per un camí de roses per endur-se els punts del pavelló Teresa Maria Roca. El Gràcia s’hi va desplaçar amb la condició de favorit, ja que el Joventut Mataró no havia puntuat en les sis últimes jornades i va fer bo el pronòstic, però li tocà treballar i mantenir la concentració i els encerts per evitar que pogués saltar la sorpresa.

El Mataró va sortir motivat en l’intent de posar fi a la ratxa negativa. D’entrada va sorprendre un Gràcia que, entre un pèl tou en defensa i amb uns quants errors en les possessions, es va veure lleugerament superat per la intensitat i el bon joc del conjunt maresmenc en els 15 minuts inicials (9-7). Dols gols de Bernat Correro van posar fi a la fase de domini local i encetaren el parcial 3-8 que significà el primer intent de fuga dels verd-i-blancs (12-15), però amb el descans gairebé a tocar, temps encara perquè l’equip local anotés els dos de tancament de la primera part que aportaven una bona dosi d’interès per a la continuació (14-15).

Els germans Correro, decisius

Els empats a 15, 16 i 18 van mantenir vives les esperances dels dos equips fins que el Gràcia tornà a obrir marge amb el 0-3 que li proporcionà avantatge per sempre (18-21). El Mataró, liderat per Nil Moreno, intentà anul·lar-lo, però els graciencs van mostrar ofici i es van anar acostant al temps reglamentari sense cap ensurt i amb la feina enllestida quan van establir el 28-33 al marcador. Els 15 gols dels germans Correro (Guillem, 9 i Bernat, 6) van decantar la balança. Dos punts importants per mantenir la línia ascendent i acostar-se a la zona de privilegi, on els candidats es mostren molt fiables fins ara.