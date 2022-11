Xavier Andreo: “L’autobús elèctric ja té l’autonomia d’un híbrid”

A finals dels 2023 ja s’hauran fabricat els sis primers autobusos elèctrics que recorreran Sabadell de punta a punta. Transports Urbans de Sabadell (TUS) ha rebut propostes d’onze marques disposades a dissenyar l’autobús del futur de la nostra ciutat. I, previsiblement, abans d’acabar l’any, es farà pública l’empresa guanyadora del concurs.

“L’empresa haurà de fabricar elèctrics dissenyats per a la mobilitat de Sabadell”, explica Xavier Andreo, gerent de TUS. Un cop es decideixi qui ho fabrica, el termini d’entrega pot allargar-se un any. Les prestacions, però, ara són millors: “L’autonomia d’un elèctric ja és la mateixa que la d’un híbrid”, sosté Andreo. Així, podrà donar un servei diari com qualsevol altre vehicle i es podrà recarregar durant la nit. “En tres hores podria estar totalment carregat”, apunta el gerent de la cooperativa. Es tracta d’instal·lacions de 150 kW.

No només s’ha iniciat el procés de compra de sis autobusos de zero emissions, també de set autobusos híbrids més que faran una flota més sostenible. Mentrestant, s’engeguen els preparatius per a condicionar les cotxeres. Recentment, s’ha aprovat l’adjudicació del contracte per a instal·lar sis punts dobles de càrrega per a autobusos elèctrics a les cotxeres de TUS, que s’ubicaran a l’interior de les instal·lacions de la cooperativa. “El projecte preveu la instal·lació de 32 punts de càrrega total, serà la segona fase”, explica el gerent de TUS. De moment, ja s’estan movent fils per a l’inici de l’electrificació de les cotxeres. “Les obres poden durar mig any, però també dependrem dels terminis d’Endesa”, destaca.

D’altra banda, ahir es va aprovar l’adjudicació del contracte per impulsar un sistema d’ajuda a l’explotació (SAE) per al servei de transport públic urbà. Això permetrà que TUS informi els viatgers de les possibles incidències en el servei en temps real.

Estalvi energètic

L’estalvi d’un autobús elèctric és de 20.000 euros l’any respecte a un dièsel, i de 13.000 euros respecte a un híbrid, segons els càlculs de la cooperativa. TUS ja fa anys també que lluita contra l’empremta ambiental: s’ha reduït un 14% en els darrers cinc anys.

Des de la incorporació dels primers vehicles híbrids (2017), les emissions de CO2 i el consum de combustible han caigut. De fet, l’any 2022 els autobusos han consumit un 17% menys de dipòsit respecte a l’any 2017.