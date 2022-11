César Morgado: “El Sabadell té molt de talent i pot donar una gran sorpresa”

El primer capità del Centre d’Esports, César Morgado, ha reflexionat sobre l’actual situació de l’equip i també ha parlat d’un futur esperançador. L’aturada de la lliga i els tres dies de descans concedits pel cos tècnic van servir per “netejar la ment, reflexionar i pensar a millorar”, ha assegurat.

Les dues últimes derrotes davant La Nucía i la Real Sociedad B van deixar l’equip arlequinat en posició de descens. A César Morgada no li preocupa “perquè és una situació anecdòtica en una lliga tan igualada”, ni concedeix més transcendència a les declaracions del tècnic, Gabri Garcia, després del partit contra el filial basc, denunciant la falta de compromís d’alguns jugadors. “El que pretén el míster sempre és tenir-nos a tots endollats i és una manera de reforçar la nostra idea i el que hem de millorar per ser més competitius”.

El capità prefereix mirar endavant i bolcar-se en el partit de diumenge (12 h) a Los Pajaritos per recuperar les bones sensacions. “És cert que el Numancia ha canviat d’entrenador i sempre que això passa significa un extra de motivació, però hem de centrar-nos en el nostre joc i sortir a guanyar. No serà fàcil perquè conec diversos jugadors i tenen un gran equip que fa dues jornades mirava cap amunt”.

Quan s’insisteix sobre la necessitat de puntuar a Sòria per sortir de la zona perillosa, César Morgado aparca els tòpics i deixa un bon titular: “Jo confio molt, moltíssim, en aquesta plantilla. Té joventut, molt de talent i també fam per fer coses importants. Ho noto cada dia al vestidor. Alguns jugadors estaran a un nivell molt més alt d’aquí a uns anys, segur. La clau és agafar una certa regularitat. Quan això passi, podem ser la sorpresa i donar una gran alegria a l’afició”, emfatitza.

Situació molt diferent

Es podria repetir una situació com la passada temporada? El capità creu que són molt diferents. “L’any passat existia la pressió d’estar a dalt des de l’inici i en alguns moments va arribar a ser angoixant. Aquesta temporada, el pressupost i l’objectiu són diferents, però això no vol dir que no siguem ambiciosos en una categoria en la qual tot canvia en qüestió de dues jornades”.

A títol personal se sent “molt satisfet” després de la seva recuperació. “Cada vegada em noto millor físicament i estic amb molta confiança, com si la lesió no hagués existit”, va dir de manera taxativa.

Lesió de Carles Segura

La nota negativa de la jornada ha tingut de protagonista el tercer porter de la plantilla, Carles Segura, qui ha estat intervingut d’una fractura al quart metacarpià de la mà dreta i estarà unes quantes setmanes fora dels terrenys de joc, tot depèn de la seva evolució. D’altra banda, es manté el dubte de Moha Keita de cara al partit de diumenge a Los Pajaritos. De moment, encara no fa tota la sessió amb el grup.