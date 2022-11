Assignatures pendents en la mobilitat del Vallès

L’increment del nombre de trens de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) que connectaran el Vallès amb Barcelona a partir del 9 de desembre ha estat rebut amb satisfacció, donada l’alta demanda existent i la voluntat de fer camí cap a una mobilitat sostenible i que substitueixi el transport privat. Ara bé, els principals municipis en nombre d’usuaris i habitants per on discorren les línies S1 i S2, així com l’associació FemVallès, consideren que encara hi ha camí per recórrer per fomentar l’ús del ferrocarril, arribar a més població i garantir un preu just per a tots els usuaris. És per això que reclamen aprofitar la millora del servei per posar abordar uns canvis que farien créixer el nombre de viatgers en detriment del vehicle privat.

Les freqüències de pas augmentaran, permetent unir Barcelona amb Sabadell i Terrassa cada cinc minuts i amb Sant Cugat del Vallès cada 2,5 minuts en hores punta. Això suposarà que en les hores de màxima afluència es passarà de 22 a 24 trens per hora, mentre que la resta del dia es doblaran, de 6 a 12.

Més quilòmetres de vies

Això millorarà la connexió entre la capital catalana i les cocapitals del Vallès Occidental. Des de Sabadell s’aplaudeix la mesura, però es considera que cal impulsar el transport públic amb més quilòmetres de vies.

“Cal que s’ampliï la línia fins a Castellar del Vallès, això permetria treure vehicle privat de la Gran Via”, explica a l’ACN el primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert. De fet, el llavors departament de Política Territorial i Obres Públiques va iniciar el març de 2010 el procés d’informació pública de l’estudi informatiu del perllongament de la línia, una actuació que tenia previst comportar la construcció d’un nou tram de 4,5 quilòmetres, amb uns 700 metres del traçat soterrat i amb tres viaductes i trams de cel obert per a creuar el riu Ripoll.

Amb una inversió prevista de 320 milions d’euros, es van dibuixar sobre plànol dues estacions, una a Pla de la Bruguera i l’altra al centre. Aquesta petició del consistori sabadellenc se suma a la proposta històrica d’entitats comarcals d’ampliar el servei a altres localitats, un plantejament que permetria arribar al Vallès Oriental i a la seva capital, Granollers, beneficiant municipis situats en el seu recorregut i eixos industrials, com el de la Riera de Caldes.

“Hauríem de formar part de la zona tarifària 2”

Terrassa també veu com la millora beneficiarà la mobilitat dels usuaris que van i venen amb origen o destinació a la ciutat, però destaquen que hi ha un greuge històric que encara no s’ha resolt. “No desistirem en reivindicar que hauríem de formar part de la zona tarifària 2, ara som a la 3, i ens van dir que aquesta situació canviaria al cap d’un any de posar en marxa la T-Mobilitat, esperem que sigui així”, destaca la tercera tinenta d’alcalde Lluïsa Melgares.

Qui es mostra del tot satisfeta és l’alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mireia Ingla, donat que per la ciutat hi passaran trens cada 2,5 minuts en hora punta. “Els usuaris estaven molt descontents en hora punta”, destaca, donada l’alta demanda que té el servei a la ciutat. Amb un total de 7 estacions d’FGC a la localitat, assegura que el servei es converteix de totes totes en un metro local. A dia d’avui, Sant Cugat ja es troba integrada a la zona tarifària 1.

Viatges més curts i connexions amb Rodalies

L’associació FemVallès ha reivindicat llargament millores en la xarxa ferroviària de l’entorn metropolità de Barcelona, on hi ha un desplaçament constant de viatgers que circulen entre la capital catalana i una de les comarques amb més mobilitat habitual amb la ciutat. Ara veuen l’increment de freqüències com una oportunitat per a fomentar el transport ferroviari, però adverteixen que caldrà implementar noves millores a curt termini.

“Els trens s’aturaran a totes les estacions, cosa que fins ara no passava, i això incrementarà la durada del trajecte”, explica Manel Larrosa, portaveu de FemVallès. Tot i això, es guanyarà el temps que el viatger no haurà d’invertir esperant a l’estació gràcies al pas constant de combois.

És per aquest motiu que insta a buscar mecanismes que permetin reduir els trajectes, estudiant noves mesures, com ara que hi hagi estacions que no siguin de para obligada per a tots els trens. Amb tot, recalca que ara és el moment d’estudiar d’una vegada per totes la creació de nodes que permetin connectar les línies S1 i S2 amb l’R8 de Rodalies.

“Això permetria incrementar encara més el volum d’usuaris del tren”, diu Larrosa, que considera una oportunitat la millora de les freqüències als FGC per fer el pas. Això, insisteix, seria possible fent obres de pressupostos reduïts per enllaçar les estacions d’FGC ja existents en la intersecció amb l’R8, on hi ha parades relativament properes al possible punt d’enllaç.