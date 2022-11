“Sabadell és l’única ciutat de Catalunya de més de 200.000 habitants que no té ni una sola plaça a la residència pública i això és un maltractament a la gent gran”. Ho ha reblat Joan Mena, el candidat de Sabadell En Comú Podem, en una jornada per parlar sobre l’envelliment actiu al Casal Cívic Rogelio Soto. Mena ha assegurat que aquesta reivindicació serà incorporada al programa electoral de 2023, juntament amb “la necessitat que aquestes residències siguin de titularitat i gestió pública”. El candidat també ha indicat que treballaran en clau local per “garantir serveis com la teleassistència, els àpats a domicili i l’habitatge digne” mitjançant l’activació d’una ordenança fiscal per protegir la gent gran. També ha fet èmfasi en “cuidar a les persones que cuiden”, fent referència als familiars que cuiden persones en situació de dependència.

L’han acompanyat a la trobada Jèssica González, diputada d’En Comú Podem al Parlament, i Nacho Álvarez, Secretari d’Estat de Drets Socials. La diputada també ha intervingut per “parlar del model d’envelliment” i per recollir les demandes, ha dit, i “materialitzar-les des del Parlament”. Segons González, cal fomentar l’autonomia de les persones grans per “deixar les residències quasi com a última opció”. La diputada al Parlament ha mostrat el seu compromís per lluitar per una inversió més generosa en dependència per a persones grans als pressupostos de 2023.