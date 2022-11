Els mateixos usuaris al Rebost Solidari de Sabadell, tot i la inflació

La cistella de la compra ara és un 15,4% més cara que fa tot just un any. El preu del sucre és el que lidera el rànquing, amb un creixement que supera el 40%. Però també la farina i altres cereals ronden aquesta pujada. L’increment de preus dels aliments, però, no ha portat més famílies vulnerables a les portes dels serveis socials.

Segons les darreres dades municipals, no s’ha produït un augment de les famílies que atén el Rebost Solidari a Sabadell. Ni tampoc els usuaris atesos pels serveis socials. “No és com quan va esclatar la pandèmia, que va ser un moment de xoc”, ha expressat el regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés. En total, l’octubre d’aquest any, 1.568 famílies han hagut d’acudir al Rebost Solidari per adquirir el seu lot bàsic d’aliments. L’octubre del 2021, aquesta xifra era una mica superior (1.595), encara afectats pel sotrac de la pandèmia.

“La inflació i els increments del preu de l’energia no s’han deixat notar en el nombre de famílies ateses, més enllà de les fluctuacions habituals”, ha indicat Cortés. Sí que s’ha detectat un lleuger increment en el total d’usuaris atesos pels serveis socials: el darrer mes es van atendre 3.453 persones. L’octubre de l’any passat, 3.432. “Les conseqüències poden trigar més a veure’s”, ha apuntat el responsable d’Acció Social. En aquest sentit, sosté que s’estudia aquesta evolució i es van “valorant i adequant” els mecanismes i recursos per “donar la millor resposta possible”.

Entitats, al peu del canó

L’any 2021 va créixer fins al 95% el nombre de persones ateses per Càritas per cobrir necessitats bàsiques, però les atencions s’han estabilitzat al llarg del 2022, segons les últimes valoracions. També la Creu Roja fa una tasca setmanal per detectar les persones sense llar que viuen als carrers de Sabadell.

Els serveis socials tenen detectades 200 persones sense llar, una dada un 11% superior a l’any passat, quan se n’havien detectat 180. Les Unitats d’Emergència Social (UES) de la Creu Roja hi estan molt a sobre, i ara tenen “més capacitat de detecció”.

En tot cas, les entitats estan alerta a l’evolució de les necessitats socials. Càritas ha detectat que creix la necessitat bàsica entre els usuaris, però ara menys persones necessiten l’ajuda de l’entitat.

L’impacte de la Covid

L’any de la pandèmia va disparar pràcticament un 40% les ajudes dels serveis socials a la ciutat (67.271 intervencions), que es van fer especialment visibles els mesos de maig, amb un increment interanual del 81% i, juny, en què les ajudes van augmentar un 88% respecte al mateix mes del 2019.

L’impacte social de la pandèmia, però, ja es va evidenciar des del primer moment, amb la declaració de l’estat d’alarma. El Rebost Solidari va arribar a atendre 2.600 famílies, una xifra molt allunyada de l’actual.

L’acció dels serveis socials ja creixia un 36% respecte al març del 2019. Aquesta situació d’emergència no s’ha tornat a reproduir amb la crisi energètica i la inflació.